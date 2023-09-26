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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Свердловской области сотрудников ППС хотят привлечь на работу надбавками

В Свердловской области сотрудникам ППС будут доплачивать по 10 тысяч рублей

26 сентября 2023, 15:56
Фото: 1MI

В Свердловской области сотрудников ППС хотят привлечь на работу надбавками

С января 2024 года патрульным полицейским будут доплачивать по 10 тысяч рублей из бюджета Свердловской области. Таким образом правительство стремится восполнить острую нехватку сотрудников в подразделении.
Денежное довольствие патрульных полицейских будет составлять от 45 до 57 тысяч рублей, — отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Как уточнил Горелых, 10-тысячную надбавку к зарплате с нового года будут получать и участковые, которых также недостает в регионе. Помимо прочего, с 1 октября на 10,5% вырастут оклады у всех сотрудников МВД — в июне соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге штат подразделения ППС недоукомплектован на 50%.

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#Экономика#Свердловская область#Полиция#МВД#Участковый#Зарплаты#ППС#Дефицит кадров#Григорий Орлов
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