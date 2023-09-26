В Свердловской области сотрудникам ППС будут доплачивать по 10 тысяч рублей

Как уточнил Горелых, 10-тысячную надбавку к зарплате с нового года будут получать и участковые, которых также недостает в регионе. Помимо прочего, с 1 октября на 10,5% вырастут оклады у всех сотрудников МВД — в июне соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.