В Свердловской области сотрудникам ППС будут доплачивать по 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Денежное довольствие патрульных полицейских будет составлять от 45 до 57 тысяч рублей, — отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Как уточнил Горелых, 10-тысячную надбавку к зарплате с нового года будут получать и участковые, которых также недостает в регионе. Помимо прочего, с 1 октября на 10,5% вырастут оклады у всех сотрудников МВД — в июне соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге штат подразделения ППС недоукомплектован на 50%.