В Свердловской области стабилизировалась ситуация с топливом

При этом Кузнецова добавила, что проблема с топливом действительно была. Причиной, по ее словам, стало то, что небольшие хозяйства на удаленных территориях сотрудничают с более мелкими компаниями. Им приходится не только продавать топливо, но и доставлять его. Кузнецова отмечает, что в пик стоимости ГСМ мелкие оптовики подняли цены на дизельное топливо.