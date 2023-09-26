В Свердловской области стабилизировалась ситуация с топливом

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Она отметила, что на данный момент с объемами проблем нет. Под завершение уборочной кампании один из поставщиков региона заявил о наличии топлива в 2,5 тысячи тонн. Стоимость его уже стабилизировалась и ожидается, что она будет снижаться.
При этом Кузнецова добавила, что проблема с топливом действительно была. Причиной, по ее словам, стало то, что небольшие хозяйства на удаленных территориях сотрудничают с более мелкими компаниями. Им приходится не только продавать топливо, но и доставлять его. Кузнецова отмечает, что в пик стоимости ГСМ мелкие оптовики подняли цены на дизельное топливо.
Чтобы стабилизировать ситуацию, региональные власти помогали предприятиям заключать контракты с крупными поставщиками.