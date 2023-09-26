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В Свердловской области стабилизировалась ситуация с топливом

В Свердловской области стабилизировалась ситуация с топливом

26 сентября 2023, 05:20
Фото: 1MI
Проблема с нехваткой топлива у аграриев Свердловской области не наблюдается. Его стоимость стабилизировалась, рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Она отметила, что на данный момент с объемами проблем нет. Под завершение уборочной кампании один из поставщиков региона заявил о наличии топлива в 2,5 тысячи тонн. Стоимость его уже стабилизировалась и ожидается, что она будет снижаться.

При этом Кузнецова добавила, что проблема с топливом действительно была. Причиной, по ее словам, стало то, что небольшие хозяйства на удаленных территориях сотрудничают с более мелкими компаниями. Им приходится не только продавать топливо, но и доставлять его. Кузнецова отмечает, что в пик стоимости ГСМ мелкие оптовики подняли цены на дизельное топливо.

Чтобы стабилизировать ситуацию, региональные власти помогали предприятиям заключать контракты с крупными поставщиками.

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#Экономика#Цены#Свердловская область#Покупка#Топливо#Ирина Кирилова
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