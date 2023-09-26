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Уральский гидрометцентр предупредил свердловчан о заморозках до -2 градусов

В Свердловской области вновь наступят ночные и утренние заморозки

26 сентября 2023, 11:56
Фото: 1MI

Уральский гидрометцентр предупредил свердловчан о заморозках до -2 градусов

Очередные заморозки ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни: 27–28 сентября воздух местами охладится до минусовых значений.

По прогнозу синоптиков уральского УГМС, в среду и четверг температура воздуха на Среднем Урале будет опускаться до -0…-2 градусов. Также метеобюро сделало гидрологическое предупреждение, связанное с высокой и даже чрезвычайной пожарной опасностью в регионе, которая сохранится до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье среднесуточная температура в Екатеринбурге составила +17,4 градуса. В последний раз столь теплое 24 сентября было зафиксировано почти 150 лет назад.

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#Общество#Нижний Тагил#Погода#Синоптики#Заморозки#УГМС#Прохладная погода#Уральский УГМС#Григорий Орлов
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