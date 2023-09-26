В Свердловской области вновь наступят ночные и утренние заморозки

По прогнозу синоптиков уральского УГМС, в среду и четверг температура воздуха на Среднем Урале будет опускаться до -0…-2 градусов. Также метеобюро сделало гидрологическое предупреждение, связанное с высокой и даже чрезвычайной пожарной опасностью в регионе, которая сохранится до 30 сентября.