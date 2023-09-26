В Свердловской области вновь наступят ночные и утренние заморозки

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
По прогнозу синоптиков уральского УГМС, в среду и четверг температура воздуха на Среднем Урале будет опускаться до -0…-2 градусов. Также метеобюро сделало гидрологическое предупреждение, связанное с высокой и даже чрезвычайной пожарной опасностью в регионе, которая сохранится до 30 сентября.
Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье среднесуточная температура в Екатеринбурге составила +17,4 градуса. В последний раз столь теплое 24 сентября было зафиксировано почти 150 лет назад.