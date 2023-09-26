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В Свердловской области зарегистрировано более 39 тысяч случаев ОРВИ

В Свердловской области зарегистрировано более 39 тысяч случаев ОРВИ

26 сентября 2023, 06:55
Фото: 1MI
В Свердловской области за прошедшую неделю зафиксировано 39,2 тысячи случаев заболеваний ОРВИ — это на 6% ниже, чем за предыдущую неделю. При этом 64% из заболевших — дети.

Для лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ в свердловском «Центре гигиены и эпидемиологии» обследовали 52 человека. Были выделены риновирусы, а также вирус гриппа А, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Наиболее частые случаи заболеваний, превышающие средний уровень по области в полтора раза, отмечены в Невьянске, Богдановиче, Сухом Логе, Талице, Тугулыме, а также в поселке Уральский.

В области также проводится сезонная вакцинация населения от гриппа. Прививки себе поставили более 650 тысяч жителей Свердловской области — это 15,2% от всего населения в регионе.

Напомним, в Екатеринбурге школьников из 25 классов отправили на домашнее обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ.

В Екатеринбурге школьников массово отправляют на карантин
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