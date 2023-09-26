В Свердловской области зарегистрировано более 39 тысяч случаев ОРВИ

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:55
Для лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ в свердловском «Центре гигиены и эпидемиологии» обследовали 52 человека. Были выделены риновирусы, а также вирус гриппа А, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
Наиболее частые случаи заболеваний, превышающие средний уровень по области в полтора раза, отмечены в Невьянске, Богдановиче, Сухом Логе, Талице, Тугулыме, а также в поселке Уральский.
В области также проводится сезонная вакцинация населения от гриппа. Прививки себе поставили более 650 тысяч жителей Свердловской области — это 15,2% от всего населения в регионе.
Напомним, в Екатеринбурге школьников из 25 классов отправили на домашнее обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ.