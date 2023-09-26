В Свердловскую область могла попасть колбаса с вирусом африканской чумы

В письме регионального департамента ветеринарии говорится, что вирус обнаружили в продукции «Вязанки» (бренды «Колбаса Филейская», «Колбаса докторская», «Ветчина Филейская» и «Ветчина Столичная Вязанка»), а также в сосисках «Баварские» и «С сыром» от «Владимирского стандарта». В департаменте уточнили, что в Свердловской области зараженные мясные деликатесы выявлены не были, пишет E1.RU.