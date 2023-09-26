tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В свердловские магазины могла попасть зараженная опасным вирусом колбаса

В Свердловскую область могла попасть колбаса с вирусом африканской чумы

26 сентября 2023, 15:35
Фото: 1MI

В свердловские магазины могла попасть зараженная опасным вирусом колбаса

В Свердловской области магазинам рекомендовали убрать с прилавков мясную продукцию производителей «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт», в которой обнаружили ДНК вируса африканской чумы.

В письме регионального департамента ветеринарии говорится, что вирус обнаружили в продукции «Вязанки» (бренды «Колбаса Филейская», «Колбаса докторская», «Ветчина Филейская» и «Ветчина Столичная Вязанка»), а также в сосисках «Баварские» и «С сыром» от «Владимирского стандарта». В департаменте уточнили, что в Свердловской области зараженные мясные деликатесы выявлены не были, пишет E1.RU.

Накануне ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор сообщал, что в 75 торговых точках Республики Алтай и Алтайского края специалисты обнаружили колбасу с вирусом африканской чумы. Всю продукцию изъяли и уничтожили.

Ранее свердловский Роспотребнадзор проверил 28 тонн мясной продукции из местных магазинов и отбраковал 1,5 тонны.

Читайте также:
Молокозавод экс-депутата из Екатеринбурга занес в школу кишечную палочкуВ Свердловской области соберут более 255 тысяч тонн картофеляРоспотребнадзор выявил нарушения в организации питания в 90% свердловских школ
#Свердловская область#Продукты#Здоровье#Роспотребнадзор#Питание#Качество продуктов#Продукты питания#Григорий Орлов
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Вчера, 15:44
Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:09
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Вчера, 11:58
Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
Сегодня, 09:32
После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
Сегодня, 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей
Сегодня, 11:38