Виновнику смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге смягчили приговор

ДТП случилось 4 августа 2019 года около ТЦ «Алатырь». Васильев управлял Kia Rio и врезался в стоящие на перекрестке машины. В результате погибли два человека. Очевидцы утверждали, что водитель был пьян. Однако медосвидетельствование это опровергло. Следствие уверено, что анализы были сданы отцом Васильева Андреем. В 2021 году суд назначил Владимиру 9 лет и 3 месяца колонии. Но позднее неотбытый срок был заменен на принудительные работы.