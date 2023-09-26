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С погубившего в ДТП в Екатеринбурге двух человек сняли обвинение

Виновнику смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге смягчили приговор

26 сентября 2023, 05:11
Фото: 1MI

С погубившего в ДТП в Екатеринбурге двух человек сняли обвинение

Сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, который является виновником смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге, смягчили приговор. Само ДТП случилось еще в 2019 году.

Свердловским областным судом была принята апелляция защиты Васильева. Срок наказания в результате ему был уменьшен до 8 лет 11 месяцев, пишет Ура.ру.

Заседание по делу состоялось 25 сентября. В ходе последнего слова осужденный просил поставить точку в его деле. При этом адвокат настаивал на смягчении приговора. В результате суд удовлетворил просьбу. В частности, было снято наказание за угон автомобиля, на котором виновник попал в аварию.

ДТП случилось 4 августа 2019 года около ТЦ «Алатырь». Васильев управлял Kia Rio и врезался в стоящие на перекрестке машины. В результате погибли два человека. Очевидцы утверждали, что водитель был пьян. Однако медосвидетельствование это опровергло. Следствие уверено, что анализы были сданы отцом Васильева Андреем. В 2021 году суд назначил Владимиру 9 лет и 3 месяца колонии. Но позднее неотбытый срок был заменен на принудительные работы.

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