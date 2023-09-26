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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Во время бабьего лета в Екатеринбурге включили отопление

Во время бабьего лета в Екатеринбурге включили отопление

26 сентября 2023, 13:26
Фото: 1MI
Отопление включили в Екатеринбурге в разгар бабьего лета. Теперь некоторые екатеринбуржцы страдают от жары в квартирах.

Некоторые жители пожаловались, что за окнами стоит теплая осень, а в квартирах у них жарко. Они утверждают, что это незаконно, пишет Е1.

Температура намного выше +8 ℃, на улице почти +25 ℃, а у нас на Куйбышева, 74 батареи работают на всю мощь, — рассказала одна из жительниц.

Также она добавила, что в квартире у них теплее, чем +30℃, поэтому находиться там невозможно. Известно, что управляет домом УК ЖКХ Октябрьского района.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Екатеринбурге начался с 11 сентября. С этого периода все дома постепенно начали подключать к отоплению.

«Горячая линия» по вопросам отопления запущена в Свердловской области
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