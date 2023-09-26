Во время бабьего лета в Екатеринбурге включили отопление

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Некоторые жители пожаловались, что за окнами стоит теплая осень, а в квартирах у них жарко. Они утверждают, что это незаконно, пишет Е1.
Температура намного выше +8 ℃, на улице почти +25 ℃, а у нас на Куйбышева, 74 батареи работают на всю мощь, — рассказала одна из жительниц.
Также она добавила, что в квартире у них теплее, чем +30℃, поэтому находиться там невозможно. Известно, что управляет домом УК ЖКХ Октябрьского района.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Екатеринбурге начался с 11 сентября. С этого периода все дома постепенно начали подключать к отоплению.