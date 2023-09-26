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Во время облавы на водителей автобусов в Екатеринбурге выявлены 10 нарушений

Во время облавы на водителей автобусов в Екатеринбурге выявлены 10 нарушений

26 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI
Инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге провели рейд среди автобусов №70. За несколько часов было выявлено 10 нарушений. Мероприятие прошло 26 сентября 2023 года.

Так, двое водителей во время движения не были пристегнуты ремнем безопасности. Трое водителей управляли транспортом с техническими неисправностями, при наличии которых эксплуатация запрещена, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Кроме того, пятеро шоферов пользовались мобильным телефоном во время движения. По итогам проверки водителей и представителей автобусной компании пригласят в ГИБДД для разбора выявленных нарушений.

Напомним, с 25 по 27 августа 2023 года в Екатеринбурге автоинспекторы проводили рейд среди автомобилистов, обращая внимание на тех, кто управляет машиной без прав, в нетрезвом состоянии, а также на другие нарушения.

Автоинспекторы устроили облаву на водителей в Екатеринбурге
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#Транспорт#ГИБДД#Автобус#Рейд#ПДД#Водители#Нарушения#Общественный транспорт#Водители автобусов#Городской транспорт#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Облава
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