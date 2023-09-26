Во время облавы на водителей автобусов в Екатеринбурге выявлены 10 нарушений

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Так, двое водителей во время движения не были пристегнуты ремнем безопасности. Трое водителей управляли транспортом с техническими неисправностями, при наличии которых эксплуатация запрещена, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Кроме того, пятеро шоферов пользовались мобильным телефоном во время движения. По итогам проверки водителей и представителей автобусной компании пригласят в ГИБДД для разбора выявленных нарушений.
Напомним, с 25 по 27 августа 2023 года в Екатеринбурге автоинспекторы проводили рейд среди автомобилистов, обращая внимание на тех, кто управляет машиной без прав, в нетрезвом состоянии, а также на другие нарушения.