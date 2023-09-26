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Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Качканаре

Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Качканаре

26 сентября 2023, 08:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Качканаре 63-летний водитель Renault Logan сбил двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария случилась 25 сентября 2023 года.

Во время поворота налево водитель не предоставил преимущество женщинам, которые в этот момент переходили дорогу, вследствие чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Обе женщины получили ушибы. После того, как им оказали необходимую медпомощь, пострадавших отпустили домой.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По словам водителя, его ослепило солнце, поэтому он не увидел пешеходов и сбил их. В 2023 году его привлекали к административной ответственности за неиспользование ремня безопасности.

Напомним, ночью 24 сентября 2023 года в Ревде автомобилист, ехавший на красный свет, сбил девушку и скрылся с места происшествия. Однако виновника ДТП быстро задержали, а пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

В Ревде водитель сбил школьницу и уехал с места ДТП
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