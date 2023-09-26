Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Качканаре

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Во время поворота налево водитель не предоставил преимущество женщинам, которые в этот момент переходили дорогу, вследствие чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Обе женщины получили ушибы. После того, как им оказали необходимую медпомощь, пострадавших отпустили домой.
По словам водителя, его ослепило солнце, поэтому он не увидел пешеходов и сбил их. В 2023 году его привлекали к административной ответственности за неиспользование ремня безопасности.
Напомним, ночью 24 сентября 2023 года в Ревде автомобилист, ехавший на красный свет, сбил девушку и скрылся с места происшествия. Однако виновника ДТП быстро задержали, а пострадавшую госпитализировали в медучреждение.