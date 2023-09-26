Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В стоимости нового контракта на аутсорсинг автопарка скорой помощи в Нижнем Тагиле, учтено большее количество машино-часов, обновление медицинских автомобилей, рост тарифов, цен и инфляционная составляющая, сообщили TagilCity.ru в региональном Минздраве. Кроме того, планируется повышение зарплаты водителям скорых.
По новому контракту предусмотрено планируемое проведение индексации заработной платы водителей автомобилей, — ответил на официальный запрос редакции и. о. заместителя министра здравоохранения Александр Бобров.
Также в ведомстве пояснили, что после окончания контракта медицинские автомобили останутся в автопарке СМП.
Напомним, после заключения контракта на аутсорсинг «скорых» в Нижний Тагил будет поставлено 33 новых медицинских автомобиля. Предыдущий автопарк планируется передать в другие медучреждения.