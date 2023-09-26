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Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг

Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг

26 сентября 2023, 11:54
Фото: 1MI
В Минздраве Свердловской области пояснили, почему новый контракт на аутсорсинг скорых подорожал в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Одним из пунктов, заложенных в стоимость, стала индексация зарплаты водителям.

В стоимости нового контракта на аутсорсинг автопарка скорой помощи в Нижнем Тагиле, учтено большее количество машино-часов, обновление медицинских автомобилей, рост тарифов, цен и инфляционная составляющая, сообщили TagilCity.ru в региональном Минздраве. Кроме того, планируется повышение зарплаты водителям скорых.

По новому контракту предусмотрено планируемое проведение индексации заработной платы водителей автомобилей, — ответил на официальный запрос редакции и. о. заместителя министра здравоохранения Александр Бобров.
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Также в ведомстве пояснили, что после окончания контракта медицинские автомобили останутся в автопарке СМП.

Напомним, после заключения контракта на аутсорсинг «скорых» в Нижний Тагил будет поставлено 33 новых медицинских автомобиля. Предыдущий автопарк планируется передать в другие медучреждения.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Зарплата#Скорая помощь#Здравоохранение#Анна Григорьева#Водители#Минздрав#Аутсорсинг#Автопарк
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