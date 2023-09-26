Воры устроили вечеринку в загородном доме бизнесмена из Екатеринбурга

Воры проникли в дом бизнесмена из Екатеринбурга и приготовили кальян

В загородный дом бизнесмена из Екатеринбурга забрались воры в надежде чем-нибудь поживиться, но в итоге ушли почти ни с чем, перед этим успев покурив кальян.