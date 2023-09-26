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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Воры проникли в дом бизнесмена из Екатеринбурга и приготовили кальян

Воры устроили вечеринку в загородном доме бизнесмена из Екатеринбурга

26 сентября 2023, 14:13
Фото: 1MI

Воры проникли в дом бизнесмена из Екатеринбурга и приготовили кальян

В загородный дом бизнесмена из Екатеринбурга забрались воры в надежде чем-нибудь поживиться, но в итоге ушли почти ни с чем, перед этим успев покурив кальян.

По информации Telegram-канала Ural Mash, дом предпринимателя находится в Верхних Сергах в 100 километрах от Екатеринбурга. Проникнув в помещения через разбитое окно, воры обнаружили сейф (в котором находилось 150 тысяч рублей), а также снегоход и квадроцикл.

Заполучить деньги у злоумышленников не вышло, как и угнать транспорт. Но вместо того чтобы быстро покинуть дом, они приготовили кальян, распили спиртное, а затем скрылись с похищенной музыкальной колонкой. Поисками преступников занимается полиция.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге магазинные воры выломали дверь «Монетки» перед приездом полиции.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Криминал#Кража#Вор#Воровство#Кража имущества#Григорий Орлов
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