Воры устроили вечеринку в загородном доме бизнесмена из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По информации Telegram-канала Ural Mash, дом предпринимателя находится в Верхних Сергах в 100 километрах от Екатеринбурга. Проникнув в помещения через разбитое окно, воры обнаружили сейф (в котором находилось 150 тысяч рублей), а также снегоход и квадроцикл.
Заполучить деньги у злоумышленников не вышло, как и угнать транспорт. Но вместо того чтобы быстро покинуть дом, они приготовили кальян, распили спиртное, а затем скрылись с похищенной музыкальной колонкой. Поисками преступников занимается полиция.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге магазинные воры выломали дверь «Монетки» перед приездом полиции.