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Пропавшего в Коломне жителя Нижнего Тагила нашли мертвым в нарколаборатории

Женщина закопала труп жителя Нижнего Тагила в ангаре с нарколабораторией

26 сентября 2023, 05:15
Фото: 1MI

Пропавшего в Коломне жителя Нижнего Тагила нашли мертвым в нарколаборатории

Тело 20-летнего молодого человека из Нижнего Тагила, который пропал в Коломне, было найдено закопанным в ангаре, где располагалась нарколаборатория.

34-летняя женщина из Челябинской области, которую задержали полицейские, призналась, что она организовала в этом ангаре производство наркотических веществ, а погибший парень был ее помощником. Также они вместе употребляли наркотики.

Несколько дней назад молодой человек умер от передозировки. Женщина обращаться в полицию не стала, а просто закопала его. После осмотра трупа следов криминала не было обнаружено. Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в Telegram-канале SHOT.

Некоторое время назад умерший приехал из Нижнего Тагила, как он сказал родителям в Москву, чтобы работать в сервисе по ремонту компьютеров. Однако мать заметила, что на фотографиях, которые он ей присылал, не Москва. Вскоре юноша признался, что живет в Коломне.

Незадолго до смерти молодой человек прислал отцу сообщение о том, что идет на вызов, а также написал адрес, куда он направляется. После этого он исчез. Родители обратились в полицию.

Сотрудники полиции вскоре выяснили, что нарколаборатория оборудована в ангаре, где раньше был коровник. Там же обнаружились вещи погибшего, документы задержанной, а также четыре килограмма наркотиков.

Напомним, в Нижнем Тагиле 35-летнюю женщину приговорили к девяти годам тюрьмы за распространение наркотиков.

Женщина из Нижнего Тагила осуждена за сбыт наркотиков
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