Женщина закопала труп жителя Нижнего Тагила в ангаре с нарколабораторией

Некоторое время назад умерший приехал из Нижнего Тагила, как он сказал родителям в Москву, чтобы работать в сервисе по ремонту компьютеров. Однако мать заметила, что на фотографиях, которые он ей присылал, не Москва. Вскоре юноша признался, что живет в Коломне.