Женщина закопала труп жителя Нижнего Тагила в ангаре с нарколабораторией

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
34-летняя женщина из Челябинской области, которую задержали полицейские, призналась, что она организовала в этом ангаре производство наркотических веществ, а погибший парень был ее помощником. Также они вместе употребляли наркотики.
Несколько дней назад молодой человек умер от передозировки. Женщина обращаться в полицию не стала, а просто закопала его. После осмотра трупа следов криминала не было обнаружено. Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в Telegram-канале SHOT.
Некоторое время назад умерший приехал из Нижнего Тагила, как он сказал родителям в Москву, чтобы работать в сервисе по ремонту компьютеров. Однако мать заметила, что на фотографиях, которые он ей присылал, не Москва. Вскоре юноша признался, что живет в Коломне.
Незадолго до смерти молодой человек прислал отцу сообщение о том, что идет на вызов, а также написал адрес, куда он направляется. После этого он исчез. Родители обратились в полицию.
Сотрудники полиции вскоре выяснили, что нарколаборатория оборудована в ангаре, где раньше был коровник. Там же обнаружились вещи погибшего, документы задержанной, а также четыре килограмма наркотиков.
Напомним, в Нижнем Тагиле 35-летнюю женщину приговорили к девяти годам тюрьмы за распространение наркотиков.