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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Жена блогера-сыроеда избежала тюрьмы по делу о смерти новорожденного сына

Жену блогера-сыроеда приговорили к исправительным работам по делу о смерти младенца

26 сентября 2023, 14:40
Фото: 1MI

Жена блогера-сыроеда избежала тюрьмы по делу о смерти новорожденного сына

В Краснодарском крае мать новорожденного ребенка, умершего от истощения, приговорили к двум годам исправительным работам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краснодарских судов, женщину признали виновной в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию. В суде она полностью признала свою вину.

В свою очередь отец ребенка, известный блогер, коуч и пропагандист ЗОЖ Максим Лютый, с середины марта находится в СИЗО — ему инкриминируют более тяжкое преступление, а именно истязание младенца. По этой статье ему грозит от 3 до 7 лет колонии.

Мужчина придерживался специфических систем питания, в частности сыроедения и «питания солнцем», и к этому же пытался адаптировать месячного сына, иногда на сутки лишая его какой-либо пищи. 8 марта ребенок скончался по дороге в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

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#Происшествия#Россия#Дети#Суд#Уголовное дело#Следствие#Смерть ребенка#Истязание#Григорий Орлов
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