Жену блогера-сыроеда приговорили к исправительным работам по делу о смерти младенца

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краснодарских судов, женщину признали виновной в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию. В суде она полностью признала свою вину.
В свою очередь отец ребенка, известный блогер, коуч и пропагандист ЗОЖ Максим Лютый, с середины марта находится в СИЗО — ему инкриминируют более тяжкое преступление, а именно истязание младенца. По этой статье ему грозит от 3 до 7 лет колонии.
Мужчина придерживался специфических систем питания, в частности сыроедения и «питания солнцем», и к этому же пытался адаптировать месячного сына, иногда на сутки лишая его какой-либо пищи. 8 марта ребенок скончался по дороге в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.