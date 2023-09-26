Жену блогера-сыроеда приговорили к исправительным работам по делу о смерти младенца

В свою очередь отец ребенка, известный блогер, коуч и пропагандист ЗОЖ Максим Лютый, с середины марта находится в СИЗО — ему инкриминируют более тяжкое преступление, а именно истязание младенца. По этой статье ему грозит от 3 до 7 лет колонии.