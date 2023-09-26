Житель Екатеринбурга десять лет продавал людям несуществующую мебель

Мужчину зовут Денис. Он всегда работал по одной схеме: заводил ООО, созванивался с клиентами, которым обещал мебель по доступным ценам. Однако саму мебель видели далеко не все клиенты, но некоторым заказы все же приходили, пишет «Урал Мэш».