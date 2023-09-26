Житель Екатеринбурга десять лет продавал людям несуществующую мебель

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Мужчину зовут Денис. Он всегда работал по одной схеме: заводил ООО, созванивался с клиентами, которым обещал мебель по доступным ценам. Однако саму мебель видели далеко не все клиенты, но некоторым заказы все же приходили, пишет «Урал Мэш».
Когда клиенты начинали жаловаться на то, что заказ им так и не поступил, что ООО закрывалось, а суд приходил к выводу, что произошедшее — нарушение условий договора.
Известно, что Денис действительно приезжал к клиентам и делал замеры под будущую мебель. Обманывал он в том числе и людей, находящихся в трудном материальном положении.
Одна из последних жертв Дениса поговорила с остальными обманутыми, составила коллективную жалобу и направила ее в отдел экономической безопасности. Теперь Денис проходит по уголовному делу о мошенничестве.