Житель Ревды отсудил более 120 тысяч рублей за нападение алабая

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Тогда житель Ревды Иван Ф. пострадал из-за нападения на него собаки. Он шел по улице, как вдруг со спины на него набросился пес. Животное покусало мужчину за руку. Рядом стоял еще один пес, но он не кусался.