Житель Ревды отсудил более 120 тысяч рублей за нападение алабая

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Тогда житель Ревды Иван Ф. пострадал из-за нападения на него собаки. Он шел по улице, как вдруг со спины на него набросился пес. Животное покусало мужчину за руку. Рядом стоял еще один пес, но он не кусался.
Услышав крики и лай, хозяйка пса подбежала к месту ЧП и стала пытаться утихомирить собаку. Вскоре ей удалось вернуть питомцев домой, сообщает Свердловский областной суд.
Женщина обработала раны пострадавшего и предложила ему деньги из-за произошедшего, но он отказался, так как сумма его не устроила.
Мужчина обратился в суд и потребовал возместить его затраты на лечение. Он требовал более 250 тысяч рублей с супругов, владеющих псами. В результате ему удалось отсудить более 120 тысяч рублей.