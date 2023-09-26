tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Житель Ревды отсудил более 120 тысяч рублей за нападение алабая

Житель Ревды отсудил более 120 тысяч рублей за нападение алабая

26 сентября 2023, 06:26
Фото: Midjourney
Алабай напал на жителя Ревды, после чего пострадавший сумел отсудить у хозяйки пса более 120 тысяч рублей.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Тогда житель Ревды Иван Ф. пострадал из-за нападения на него собаки. Он шел по улице, как вдруг со спины на него набросился пес. Животное покусало мужчину за руку. Рядом стоял еще один пес, но он не кусался.

Услышав крики и лай, хозяйка пса подбежала к месту ЧП и стала пытаться утихомирить собаку. Вскоре ей удалось вернуть питомцев домой, сообщает Свердловский областной суд.

Женщина обработала раны пострадавшего и предложила ему деньги из-за произошедшего, но он отказался, так как сумма его не устроила.

Мужчина обратился в суд и потребовал возместить его затраты на лечение. Он требовал более 250 тысяч рублей с супругов, владеющих псами. В результате ему удалось отсудить более 120 тысяч рублей.

Власти Полевского заплатят за нападение бродячей собаки на 5-летнюю девочку
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Ревды упал на козырек подъездаВ Нижнем Тагиле группа южан избила мужчину, а мэрия купит автобусы на 414 млн рублейЖитель Нижнего Тагила напал с ножом на прохожего
#Происшествия#Лечение#Ревда#Нападение#Собака#Пострадавший#Свердловский областной суд#Возмещение#Затраты#Дарья Сорокина#Житель#Алабай#Отсудил#Рукоприкладство
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Вчера, 15:44
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Вчера, 07:18
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Вчера, 11:58
Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:41
Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом
Вчера, 13:44
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Вчера, 06:37