8-летняя девочка в Екатеринбурге пострадала в массовом ДТП

В ДТП пострадала восьмилетняя девочка, которая ехала в салоне Renault Scenic. С ушибом головы ее привезли в больницу. Как отметили в ГИБДД, пострадавшая ехала на специальном детском сиденье, благодаря этому удалось избежать более серьезных повреждений.