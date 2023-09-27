8-летняя девочка в Екатеринбурге пострадала в массовом ДТП

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Водитель, сидевший за рулем Opel Vectra, столкнулся с иномаркой Renault SR, которую, в свою очередь, отбросило на Renault Scenic, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В ДТП пострадала восьмилетняя девочка, которая ехала в салоне Renault Scenic. С ушибом головы ее привезли в больницу. Как отметили в ГИБДД, пострадавшая ехала на специальном детском сиденье, благодаря этому удалось избежать более серьезных повреждений.
Напомним, 3 сентября 2023 года в Каменске-Уральском 10-летняя девочка пострадала в аварии. Также травмы получила ее беременная мама.