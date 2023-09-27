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8-летняя девочка в Екатеринбурге пострадала в массовом ДТП

8-летняя девочка в Екатеринбурге пострадала в массовом ДТП

27 сентября 2023, 03:27
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге восьмилетняя девочка пострадала в массовой дорожной аварии. Происшествие случилось в Академическом районе 26 сентября 2023 года.

Водитель, сидевший за рулем Opel Vectra, столкнулся с иномаркой Renault SR, которую, в свою очередь, отбросило на Renault Scenic, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Произошло столкновение трех иномарокПроизошло столкновение трех иномарок
Девочка пострадала в массовой аварииДевочка пострадала в массовой аварии
Произошло столкновение трех иномарок
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В ДТП пострадала восьмилетняя девочка, которая ехала в салоне Renault Scenic. С ушибом головы ее привезли в больницу. Как отметили в ГИБДД, пострадавшая ехала на специальном детском сиденье, благодаря этому удалось избежать более серьезных повреждений.

Напомним, 3 сентября 2023 года в Каменске-Уральском 10-летняя девочка пострадала в аварии. Также травмы получила ее беременная мама.

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