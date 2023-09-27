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Published Сегодня, 06:16

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Updated Сегодня, 06:17

Автомобиль разорвало на две части после ДТП в Серове

Автомобиль разорвало на две части после ДТП в Серове

27 сентября 2023, 06:16
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Серове автомобиль ВАЗ врезался в фонарный столб. ЧП произошло ранним утром 27 сентября 2023 года.

После удара машину разорвало напополам. В аварии пострадал человек, сидевший в автомобиле на пассажирском сиденье, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Всего в салоне находилось три человека. Как отметили в ГИБДД, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего пассажира увезли в больницу. Автоинспекторы организовали проверку по факту случившегося.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Напомним, ночью 23 сентября 2023 года на автодороге под Нижним Тагилом произошло массовое дорожное происшествие с участием трех автомобилей. Несколько пассажиров пострадали.

После оказания медицинской помощи на месте аварии их отпустили домой, так госпитализация не потребовалась.

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Нижним Тагилом
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