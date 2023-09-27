Автомобиль разорвало на две части после ДТП в Серове

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
После удара машину разорвало напополам. В аварии пострадал человек, сидевший в автомобиле на пассажирском сиденье, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Всего в салоне находилось три человека. Как отметили в ГИБДД, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего пассажира увезли в больницу. Автоинспекторы организовали проверку по факту случившегося.
Напомним, ночью 23 сентября 2023 года на автодороге под Нижним Тагилом произошло массовое дорожное происшествие с участием трех автомобилей. Несколько пассажиров пострадали.
После оказания медицинской помощи на месте аварии их отпустили домой, так госпитализация не потребовалась.