Автомобилист в Нижнем Тагиле пролетел по встречке на красный свет

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Инцидент попал на камеру видеорегистратора. Сидевший за рулем водитель, объехав по встречной полосе две сплошные, проехал на красный, рассказала очевидица.
В ГИБДД по Нижнему Тагилу сообщили, что по факту нарушения правил дорожного движения автоинспекторы проведут проверку. Лихача привлекут к административной ответственности, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Островского водитель маршрутного автобуса проехал на красный сигнал светофора. Данный момент попал на запись видеорегистратора.
В ГИБДД организовали проверку по факту случившегося. Водителю грозит административная ответственность.