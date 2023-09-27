tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Автомобилист в Нижнем Тагиле пролетел по встречке на красный свет

Автомобилист в Нижнем Тагиле пролетел по встречке на красный свет

27 сентября 2023, 04:37
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Lada промчался по встречной полосе на перекрестке, когда горел красный сигнал светофора.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора. Сидевший за рулем водитель, объехав по встречной полосе две сплошные, проехал на красный, рассказала очевидица.

В ГИБДД по Нижнему Тагилу сообщили, что по факту нарушения правил дорожного движения автоинспекторы проведут проверку. Лихача привлекут к административной ответственности, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Островского водитель маршрутного автобуса проехал на красный сигнал светофора. Данный момент попал на запись видеорегистратора.

В ГИБДД организовали проверку по факту случившегося. Водителю грозит административная ответственность.

Водителя автобуса в Нижнем Тагиле проверят после проезда на красный сигнал светофора
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка в Нижнем Тагиле спровоцировала ДТПВодитель BMW влетел в гостиницу в Нижнем ТагилеПешеход погиб под колесами автомобиля на Тюменской трассе
#Происшествия#Нижний Тагил#Дорога#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ПДД#Видео#ЧП#Нарушение ПДД#Автомобилист#Красный свет#Елизавета Зиборова#Проезжая часть#Инцидент#Встречка
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44
Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
Вчера, 08:09
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
25 сентября, 11:58
Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
Вчера, 09:32
После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
Вчера, 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей
Вчера, 11:38