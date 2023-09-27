Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В обязанности сотрудников банка входит задать посетителю, который пришел взять кредит, ряд вопросов, чтобы убедится, что он не стал жертвой мошенников. Также проводится работа с теми, кто открывает счета для получения зарплаты.
Например, мы выезжаем в крупные организации, массово выдаем зарплатные карты. У каждого клиента есть свой персональный менеджер. Если возникают вопросы или какие-либо подозрения, клиент может позвонить не только на горячую линию, но и самому менеджеру. Рабочий сотовый номер у них всегда доступен. У нас поступало до 10 звонков от клиентов, когда нам перезванивали и уточняли информацию. Мы людей успокаивали, таким образом предотвращая мошенничество, — рассказала представитель ВТБ Ульфан Мамедова.
Также, по ее словам, участились случаи, когда мошенники подделывают приложение банка. Однако настоящее приложение можно скачать только с сайта ВТБ. Всем новым клиентам банк отправляет правильную ссылку. Также банк распространяет профилактические листовки.
Представитель Сбербанка Ольга Алексеева сообщила, что конкретно к ней обращались 12 клиентов, которых пытались обмануть мошенники.
Вот один пример: позвонили клиентке, подключились к ее телефону и стали видеть все коды, которые ей приходят. Начали указывать, куда ей нажать, что нужно сделать. Она в какой-то момент все поняла, позвонила мне, спросила, что ей делать. Я сказала: «Звоните на короткий номер банка и блокируйте все свои карты и счета». Также я попросила ее не брать трубку с незнакомых номеров, — поделилась Ольга Алексеева.
О том, что мошенники стали использовать удаленное подключение к телефонам и компьютерам жертв, рассказал во время круглого стола и заместитель начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрий Рублев. По его словам, для этого злоумышленники просят скачать приложение.
Была ситуация: человек уже написал заявление в полицию. Ему все объяснили, деньги, к сожалению, были потеряны. А про такое приложение он нам не рассказал. Проходит месяц, ему поступает заработная плата. И деньги у него снова крадут, — рассказал Дмитрий Рублев.
Есть у банков и прямое сотрудничество с полицией Нижнего Тагила.
Ранее, когда мы просто звонили в полицию, нам приходилось тратить время, чтобы удержать клиента, чтобы он не пошел в следующий банкомат. Сейчас мы работаем более эффективно. Сотрудники полиции каждый день нас посещают, оставляют контактные номера телефонов. Мы по данному телефону оперативно можем связаться и предотвратить мошеннические случаи, — сообщила представитель «Альфа-банка» Мария Кропанцева.
Кроме того, полицейские начали вести дежурство у банкоматов. Находясь вблизи платежных терминалов, сотрудники обращают внимание на поведение граждан, выявляют подозрительные случаи и предотвращают мошенничество. О своем опыте общения с полицейскими рассказал на круглом столе заместитель председателя общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» Леонид Мартюшев:
Будучи клиентом банка, я приехал в место скопления банкоматов. Там находилась молодая офицер полиции. Она очень вежливо, ненавязчиво спросила, какой банкомат мне нужен. Я ответил, что вот этот и этот. Она спросила, буду ли снимать деньги в обоих банкоматах. Я сказал, то в одном сниму, а через другой положу. Она спросила, разве я не могу сделать это через приложение? Я ей все объяснил, что и куда мне надо. Пояснил, что никто меня не обманывает. Но все равно спасибо ей большое за профессионализм.
Также на круглом столе по вопросам предотвращения мошенничества выступил психолог. Он рассказал, что люди, особенно пенсионеры, становятся жертвами из-за жесткого давления и постоянного контроля действий со стороны злоумышленников. Специалист советует больше общаться со своими пожилыми родственниками, а чтобы не попасться на уловку «ваш родственник попал в аварию» — придумать кодовое слово.