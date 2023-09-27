Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников

Также на круглом столе по вопросам предотвращения мошенничества выступил психолог. Он рассказал, что люди, особенно пенсионеры, становятся жертвами из-за жесткого давления и постоянного контроля действий со стороны злоумышленников. Специалист советует больше общаться со своими пожилыми родственниками, а чтобы не попасться на уловку «ваш родственник попал в аварию» — придумать кодовое слово.