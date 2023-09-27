Дочь убитого подростками инвалида из Екатеринбурга рассказала подробности зверства

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Издание «КП-Екатеринбург» сообщает со слов дочери убитого, все минувшее лето (убийство произошло 6 июня) фигуранты находились не в следственном изоляторе, а под домашним арестом. И это несмотря на то, что оба дали признательные показания, в подробностях описав, как они нанесли своей жертве около 60 ударов, а затем оставили умирать на остановке на улице Ильича.
Отец был инвалидом из-за проблем с ногой, плохо ходил. Был разнорабочим при церкви в Первоуральске, — рассказала Анна об отце.
По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК), вероятным убийцам грозит до 15 лет колонии.
Ранее сообщалось об уголовном деле против жительницы Екатеринбурга, которая, как считает следствие, задушила партнера из-за отказа приобрести спиртное.