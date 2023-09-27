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В Екатеринбурге подростки расправились с 44-летним инвалидом на остановке

Дочь убитого подростками инвалида из Екатеринбурга рассказала подробности зверства

27 сентября 2023, 09:11
Фото: 1MI

В Екатеринбурге подростки расправились с 44-летним инвалидом на остановке

В Екатеринбурге СК обвинил 17-летнего молодого человека и его подругу в убийстве 44-летнего мужчины с инвалидностью.

Издание «КП-Екатеринбург» сообщает со слов дочери убитого, все минувшее лето (убийство произошло 6 июня) фигуранты находились не в следственном изоляторе, а под домашним арестом. И это несмотря на то, что оба дали признательные показания, в подробностях описав, как они нанесли своей жертве около 60 ударов, а затем оставили умирать на остановке на улице Ильича.

Отец был инвалидом из-за проблем с ногой, плохо ходил. Был разнорабочим при церкви в Первоуральске, — рассказала Анна об отце.

По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК), вероятным убийцам грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось об уголовном деле против жительницы Екатеринбурга, которая, как считает следствие, задушила партнера из-за отказа приобрести спиртное.

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#Следственный комитет#Избиение#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Следствие#Екатеринбург#Григорий Орлов
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