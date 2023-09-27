Дочь убитого подростками инвалида из Екатеринбурга рассказала подробности зверства

Издание «КП-Екатеринбург» сообщает со слов дочери убитого, все минувшее лето (убийство произошло 6 июня) фигуранты находились не в следственном изоляторе, а под домашним арестом. И это несмотря на то, что оба дали признательные показания, в подробностях описав, как они нанесли своей жертве около 60 ударов, а затем оставили умирать на остановке на улице Ильича.