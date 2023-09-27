Эксперт рассказала как нормализовать уровень холестерина в крови

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Однако, если уровень холестерина становится слишком высоким, это может привести к проблемам со здоровьем, пишет ИА RuNews24.ru
По словам ведущего медицинского эксперта Виолетты Бурдаковой, нарушение обмена липидов является ключевой причиной развития атеросклероза. Обычно это происходит из-за вредных привычек, неправильного питания и недостатка физической активности.
Однако радует то, что можно нормализовать уровень холестерина в крови путем изменения образа жизни. Для этого необходимо:
1. Разнообразно и сбалансированно питаться. Старайтесь добавлять фрукты и овощи в каждый прием пищи.
2. Проводить больше времени на свежем воздухе. Часовая прогулка в парке или по улицам города поможет вам двигаться больше и успокоить нервную систему после рабочего дня.
3. Включить физическую активность, которая приносит удовольствие. Это поможет вам создать привычку заниматься спортом.
4. Постараться избавиться от курения и ограничить потребление алкоголя до минимума.