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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Эксперт рассказала как нормализовать уровень холестерина в крови

27 сентября 2023, 08:25
Холестерин — это важное вещество, которое выполняет множество функций в организме. Оно служит основным строительным материалом для клеток и участвует в синтезе важных веществ, таких как половые гормоны, витамин D и желчные кислоты.

Однако, если уровень холестерина становится слишком высоким, это может привести к проблемам со здоровьем, пишет ИА RuNews24.ru

По словам ведущего медицинского эксперта Виолетты Бурдаковой, нарушение обмена липидов является ключевой причиной развития атеросклероза. Обычно это происходит из-за вредных привычек, неправильного питания и недостатка физической активности.

Однако радует то, что можно нормализовать уровень холестерина в крови путем изменения образа жизни. Для этого необходимо:

1. Разнообразно и сбалансированно питаться. Старайтесь добавлять фрукты и овощи в каждый прием пищи.

2. Проводить больше времени на свежем воздухе. Часовая прогулка в парке или по улицам города поможет вам двигаться больше и успокоить нервную систему после рабочего дня.

3. Включить физическую активность, которая приносит удовольствие. Это поможет вам создать привычку заниматься спортом.

4. Постараться избавиться от курения и ограничить потребление алкоголя до минимума.

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