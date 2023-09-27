Из школы в Верхней Пышме экстренно эвакуировали детей

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
К школе приезжали саперы и пожарные. На улице педагоги и ученики простояли около часа. Известно, что на месте ходили саперы и пожарные, пишет Ура.ру.
Одна из очевидиц сообщила о четырех саперах и одном пожарном. По некоторым данным, в школе сработала пожарная тревога. Другие очевидцы заметили дым, который шел от учреждения. Известно, что после эвакуации детей не отпускали домой.
В 60-м отряде МЧС Верхней Пышмы рассказали, что поступило сообщение о минировании. Поэтому школу проверяют на предмет наличия взрывчаток.