tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Из школы в Верхней Пышме экстренно эвакуировали детей

Из школы в Верхней Пышме экстренно эвакуировали детей

27 сентября 2023, 11:35
Фото: 1MI
Детей и сотрудников эвакуировали из школы №3 в Верхней Пышме. Всех их вывели на улицу.

К школе приезжали саперы и пожарные. На улице педагоги и ученики простояли около часа. Известно, что на месте ходили саперы и пожарные, пишет Ура.ру.

Одна из очевидиц сообщила о четырех саперах и одном пожарном. По некоторым данным, в школе сработала пожарная тревога. Другие очевидцы заметили дым, который шел от учреждения. Известно, что после эвакуации детей не отпускали домой.

В 60-м отряде МЧС Верхней Пышмы рассказали, что поступило сообщение о минировании. Поэтому школу проверяют на предмет наличия взрывчаток.

Жители деревни в Свердловской области испугались эвакуации из-за пожара
Узнать подробнее
Читайте также:
В здании НИИ метрологии в Екатеринбурге загорелись стройматериалыПожар на ледовой арене УГМК тушат спасатели из ЕкатеринбургаСвердловское правительство выделило 160 млн рублей на выплаты ликвидаторам пожаров
#Дети#Школа#Пожарные#Верхняя Пышма#Эвакуация#Минирование#Саперы#Дым#Взрывчатка#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина#Пожарная тревога#Учреждение
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44
Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
Вчера, 08:09
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
25 сентября, 11:58
Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
Вчера, 09:32
После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
Вчера, 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей
Вчера, 11:38