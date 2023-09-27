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Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила

Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила

27 сентября 2023, 11:25
Фото: tagilcity.ru
Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Тагила 27 сентября провела первое заседание, на котором рассмотрела поступившие от претендентов документы.

На этом этапе члены конкурсной комиссии оценивали ранее полученные результаты полноты и достоверности сведений. Кроме того, определяли соответствие кандидатов требованиям, которые значатся в конкурсном отборе.

Все кандидаты сдали документы. По ряду документов были вопросы, но у нас есть основополагающие критерии, по которым мы не допускаем с первого этапа на второй. Но ни один из этих документов не попал под то, чтобы не допустить ко второму этапу. Единогласно, всеми восемью членами комиссии было принято решение о том, чтобы всех семерых кандидатов допустить до второго этапа, — передает слова председателя отборочной комиссии Евгения Каюмова корреспондент TagilCity.ru.

Второй этап пройдет 4 октября в 11 часов. Кандидаты на пост мэра пройдут собеседование, на котором смогут показать знания в области законодательства, ответят на вопросы комиссии и изложат свою программу.

Вопросы могут быть любые, в том числе, по персональным данным, муниципальному законодательству, насколько он коммуникабелен, поскольку глава города это лицо, которое в публичном пространстве принимает ряд судьбоносных решений и все эти решения должны быть понятны и одобрены народом. Конечный итог выступления будет: «А что я сделаю, если вы меня изберете, чтобы жизнь на территории была прекрасной и как я решу те вопросы, которые, на мой взгляд, не решаются», — пояснил Евгений Каюмов.

Встреча пройдет в двух режимах: с участием СМИ и без журналистов. 12 октября пройдет заседание думы, где будут рассматривать кандидатуры, прошедшие предыдущий отбор.

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На первом этапе 27 сентября кандидатов на рассмотрении не было, согласно регламенту. Впереди у каждого из конкурсантов — собеседования с членами комиссии. В ее состав, напомним, вошли:

  • Вадим Раудштейн, председатель Нижнетагильской городской Думы;
  • Дмитрий Скоропупов, депутат гордумы по одномандатному избирательному округу №3, генеральный директор АО «Уралкриомаш»;
  • Корякин Денис, депутат гордумы по одномандатному избирательному округу №20, главный энергетик ЕВРАЗ НТМК;
  • Нина Титова, председатель совета ветеранов органов власти города Нижний Тагил, председатель Общественной палаты;
  • Вадим Дубичев, директор Департамента по местному самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области;
  • Елена Омарова, советник заместителя Губернатора Свердловской области;
  • Евгений Каюмов, управляющий администрацией Горнозаводского округа;
  • Наталья Соколова, заместитель директора Департамента по местному самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
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Напомним, первым участником конкурса на пост мэра стал бизнесмен из Новоуральска 37-летний Никита Ванаев. Он является генеральным директором ООО «Инвестжилстрой». Также подали документы Сергей Мошин, атаман хутора «Нижнетагильский», и Эльвира Калугина, инженер по природоохранной деятельности МУП «Тагилэнерго». Помимо них главой Нижнего Тагила хотят стать Андрей Мельников, являющийся начальником отдела горхозяйства в ЗАТО Свободный, Ольга Кияткина, председатель профсоюза НТЗМК, и Федор Трачук, директор тагильской автомойки. Всего семь человек.

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