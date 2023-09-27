Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила

Напомним, первым участником конкурса на пост мэра стал бизнесмен из Новоуральска 37-летний Никита Ванаев. Он является генеральным директором ООО «Инвестжилстрой». Также подали документы Сергей Мошин, атаман хутора «Нижнетагильский», и Эльвира Калугина, инженер по природоохранной деятельности МУП «Тагилэнерго». Помимо них главой Нижнего Тагила хотят стать Андрей Мельников, являющийся начальником отдела горхозяйства в ЗАТО Свободный, Ольга Кияткина, председатель профсоюза НТЗМК, и Федор Трачук, директор тагильской автомойки. Всего семь человек.