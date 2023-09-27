Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
На этом этапе члены конкурсной комиссии оценивали ранее полученные результаты полноты и достоверности сведений. Кроме того, определяли соответствие кандидатов требованиям, которые значатся в конкурсном отборе.
Все кандидаты сдали документы. По ряду документов были вопросы, но у нас есть основополагающие критерии, по которым мы не допускаем с первого этапа на второй. Но ни один из этих документов не попал под то, чтобы не допустить ко второму этапу. Единогласно, всеми восемью членами комиссии было принято решение о том, чтобы всех семерых кандидатов допустить до второго этапа, — передает слова председателя отборочной комиссии Евгения Каюмова корреспондент TagilCity.ru.
Второй этап пройдет 4 октября в 11 часов. Кандидаты на пост мэра пройдут собеседование, на котором смогут показать знания в области законодательства, ответят на вопросы комиссии и изложат свою программу.
Вопросы могут быть любые, в том числе, по персональным данным, муниципальному законодательству, насколько он коммуникабелен, поскольку глава города это лицо, которое в публичном пространстве принимает ряд судьбоносных решений и все эти решения должны быть понятны и одобрены народом. Конечный итог выступления будет: «А что я сделаю, если вы меня изберете, чтобы жизнь на территории была прекрасной и как я решу те вопросы, которые, на мой взгляд, не решаются», — пояснил Евгений Каюмов.
Встреча пройдет в двух режимах: с участием СМИ и без журналистов. 12 октября пройдет заседание думы, где будут рассматривать кандидатуры, прошедшие предыдущий отбор.
На первом этапе 27 сентября кандидатов на рассмотрении не было, согласно регламенту. Впереди у каждого из конкурсантов — собеседования с членами комиссии. В ее состав, напомним, вошли:
Напомним, первым участником конкурса на пост мэра стал бизнесмен из Новоуральска 37-летний Никита Ванаев. Он является генеральным директором ООО «Инвестжилстрой». Также подали документы Сергей Мошин, атаман хутора «Нижнетагильский», и Эльвира Калугина, инженер по природоохранной деятельности МУП «Тагилэнерго». Помимо них главой Нижнего Тагила хотят стать Андрей Мельников, являющийся начальником отдела горхозяйства в ЗАТО Свободный, Ольга Кияткина, председатель профсоюза НТЗМК, и Федор Трачук, директор тагильской автомойки. Всего семь человек.