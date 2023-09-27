Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев спустя год возвращается на Землю

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Все это время Сергей находился на Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Известно, что в 10:45 (по мск) корабль «Союз МС-23», на борту которого также будут Дмитрий Петелин и Франциско Рубио, проведет расстыковку с МКС. Посадка на Землю запланирована на 14:17.
Напомним, Сергей Прокопьев возглавил 68-ю длительную экспедицию на МКС год назад. Попасть на Землю он хотел еще 28 марта 2023 года, но из-за замены корабля «Союз МС-22» на «Союз МС-23» произошла задержка длинною в полгода.
Сергей Прокопьев в первый раз полетел в космос в 2018 году. Он стал первым жителем Екатеринбурга, побывавшим в открытом космосе.