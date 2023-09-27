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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев спустя год возвращается на Землю

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев спустя год возвращается на Землю

27 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Сергей Прокопьев, космонавт из Екатеринбурга, год пробыл в космосе. Теперь он возвращается на Землю.

Все это время Сергей находился на Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Известно, что в 10:45 (по мск) корабль «Союз МС-23», на борту которого также будут Дмитрий Петелин и Франциско Рубио, проведет расстыковку с МКС. Посадка на Землю запланирована на 14:17.

Напомним, Сергей Прокопьев возглавил 68-ю длительную экспедицию на МКС год назад. Попасть на Землю он хотел еще 28 марта 2023 года, но из-за замены корабля «Союз МС-22» на «Союз МС-23» произошла задержка длинною в полгода.

Сергей Прокопьев в первый раз полетел в космос в 2018 году. Он стал первым жителем Екатеринбурга, побывавшим в открытом космосе.

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#Земля#Экспедиция#Роскосмос#Космонавт#Екатеринбург#Сергей Прокопьев#Дарья Сорокина#Международная космическая станция#Союз МС-23#Дмитрий Петелин#Франциско Рубио#Открытый космос
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