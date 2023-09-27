«Львиная доля — кредиты»: жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 млн рублей

Жители Нижнего Тагила перевели мошенникам 187 млн рублей в 2023 году

За восемь месяцев 2023 года жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 миллионов рублей. Это на 30 миллионов больше, чем за весь 2022 год.