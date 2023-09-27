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Жители Нижнего Тагила перевели мошенникам 187 млн рублей в 2023 году

«Львиная доля — кредиты»: жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 млн рублей

27 сентября 2023, 07:32
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила перевели мошенникам 187 млн рублей в 2023 году

За восемь месяцев 2023 года жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 миллионов рублей. Это на 30 миллионов больше, чем за весь 2022 год.

За восемь месяцев 2023 года жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 миллионов рублей. Значительную долю от этой суммы составляют кредитные средства.

К сожалению, последнее время увеличивается сумма переведенных денежных средств. За прошлый год тагильчанами было переведено 158 миллионов рублей, то в этом году же 187. Львиная доля этих денег, к сожалению, кредиты. Мы проводим беседы с пострадавшими от этих мошеннических схем. Общаемся с людьми, смотрим на эту человеческую боль, слезы. Последствия очень негативные, в том числе, психологические, — передает корреспондент TagilCity.ru слова замначальника МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрия Рублева.

Полиция Нижнего Тагила обратилась к представителям банков с просьбой разработать определенные алгоритмы и способы увидеть триггеры, которые бы помогали сотрудникам распознавать намерение клиентов передавать средства кредитов мошенникам. Дмитрий Рублев отметил, что злоумышленники зачастую «консультируют» своих жертв и просят скрывать цели, на которые берется кредит.

Во всей Свердловской области, сообщил Дмитрий Рублев, граждане отдали мошенникам 4 миллиарда рублей.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Полиция#Деньги#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#Юлия Степанова#Дмитрий Рублев
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