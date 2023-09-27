«Львиная доля — кредиты»: жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 млн рублей

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
За восемь месяцев 2023 года жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 миллионов рублей. Значительную долю от этой суммы составляют кредитные средства.
К сожалению, последнее время увеличивается сумма переведенных денежных средств. За прошлый год тагильчанами было переведено 158 миллионов рублей, то в этом году же 187. Львиная доля этих денег, к сожалению, кредиты. Мы проводим беседы с пострадавшими от этих мошеннических схем. Общаемся с людьми, смотрим на эту человеческую боль, слезы. Последствия очень негативные, в том числе, психологические, — передает корреспондент TagilCity.ru слова замначальника МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрия Рублева.
Полиция Нижнего Тагила обратилась к представителям банков с просьбой разработать определенные алгоритмы и способы увидеть триггеры, которые бы помогали сотрудникам распознавать намерение клиентов передавать средства кредитов мошенникам. Дмитрий Рублев отметил, что злоумышленники зачастую «консультируют» своих жертв и просят скрывать цели, на которые берется кредит.
Во всей Свердловской области, сообщил Дмитрий Рублев, граждане отдали мошенникам 4 миллиарда рублей.