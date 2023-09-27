Мальчик из поселка в Нижнем Тагиле бесследно пропал

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:48
Мальчик ранее состоял на учете за неоднократные уходы из дома, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Исчезнувшего ребенка разыскивают сотрудники полиции.
Напомним, 15 сентября 2023 года в Свердловской области исчезла 13-летняя девочка, которая проживает в Асбесте. Ребенка искали сотрудники полиции, а также волонтеры поисково-спасательного отряда.
Спустя несколько дней пропавшая свердловчанка была найдена живой. Сотрудники ведомства расспрашивали девочку о том, где она пребывала все это время. Причины и обстоятельства инцидента не сообщаются.