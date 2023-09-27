Мать пропавшей в Екатеринбурге девушки хочет проверки ее парня на полиграфе

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Напомним, что Махфузахон Исмоилова, которую сейчас разыскивают полицейские и волонтеры, пропала около месяца назад. Известно, что ранее она сбегала из дома и уезжала в другие города и даже страны.
Мать девушки высказала подозрения в адрес возлюбленного дочери. Она хочет узнать у него все, что он знает.
Напомним, что Махфузахон ушла из дома 2 сентября и не вернулась. Она покинула дом, взяв с собой рюкзак. Перед эти она часто рассказывала близким, что хочет умереть.