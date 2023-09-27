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Мать пропавшей в Екатеринбурге девушки хочет проверки ее парня на полиграфе

Мать пропавшей в Екатеринбурге девушки хочет проверки ее парня на полиграфе

27 сентября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Мама 22-летней девушки из Екатеринбурга, которая пропала перед своим днем рождения, требует проверить ее молодого человека на детекторе лжи.

Напомним, что Махфузахон Исмоилова, которую сейчас разыскивают полицейские и волонтеры, пропала около месяца назад. Известно, что ранее она сбегала из дома и уезжала в другие города и даже страны.

Мать девушки высказала подозрения в адрес возлюбленного дочери. Она хочет узнать у него все, что он знает.

Напомним, что Махфузахон ушла из дома 2 сентября и не вернулась. Она покинула дом, взяв с собой рюкзак. Перед эти она часто рассказывала близким, что хочет умереть.

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