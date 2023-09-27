Модульбанк признан самым рентабельным банком на российском рынке

Также Модульбанк занял шестую позицию в рейтинге эффективности банков. Отношение его прибыли за первое полугодие 2023 года к объему активов на 1 июля 2023 года составило 3,7%. Верхние строчки списка заняли «Держава», Киви-банк и «Центрокредит». В отличие от рейтинга рентабельности, где рассчитывается отношение прибыли к размеру капитала, эффективность банка — это отношение прибыли к объему активов, передает gorod55.ru.