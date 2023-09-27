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Модульбанк признан самым рентабельным банком на российском рынке

Модульбанк признан самым рентабельным банком на российском рынке

27 сентября 2023, 06:39
Фото: piqsels.com
Модульбанк занял первое место в рейтинге самых рентабельных российских банков по версии «Интерфакс-ЦЭА». Его отношение прибыли за январь — июнь 2023 года к размеру капитала на 1 июля этого же года составило 58,56%.

Этот показатель почти вдвое превышает показатели ближайших конкурентов — банка «Держава» и Кредит Европа Банк.

Также Модульбанк занял шестую позицию в рейтинге эффективности банков. Отношение его прибыли за первое полугодие 2023 года к объему активов на 1 июля 2023 года составило 3,7%. Верхние строчки списка заняли «Держава», Киви-банк и «Центрокредит». В отличие от рейтинга рентабельности, где рассчитывается отношение прибыли к размеру капитала, эффективность банка — это отношение прибыли к объему активов, передает gorod55.ru.

Как отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов, первое место в рейтинге рентабельности — это результат принятых в 2020 году решений. Он отметил, что с того времени банк существенно улучшил все свои показатели, а некоторые в десятки раз.

«Мы живем в парадигме: быть эффективными во всем, что мы делаем, — начиная от построения команды, заканчивая созданием востребованных продуктов», — заявил Павел Семенов.

При составлении рейтингов учитывались показатели 100 самых крупных банков по объему активов на 1 июля 2023 года, присутствовавшие в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (безотносительно к месту по активам). Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года.

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