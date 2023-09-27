Мужчину в Екатеринбурге будут судить за кражу более 7 миллионов из сейфа

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Задержанный хотел сначала забрать несколько десятков тысяч, но, проникнув в сейф, не удержался и забрал все деньги. В отношении него возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы направили в суд для рассмотрения, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Напомним, мужчину, совершившего кражу, обнаружили на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти. Украденные деньги он тратил на рестораны и сауны, а потом решил отдохнуть на природе, где его задержали.
За это время свердловчанин успел потратить почти миллион рублей. Остальную сумму вернули ее владельцу. Также выяснилось, что задержанный ранее был судим за разбой и убийство.