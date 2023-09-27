Мужчину в Екатеринбурге будут судить за кражу более 7 миллионов из сейфа

Задержанный хотел сначала забрать несколько десятков тысяч, но, проникнув в сейф, не удержался и забрал все деньги. В отношении него возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы направили в суд для рассмотрения, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.