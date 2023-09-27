tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Мужчину в Екатеринбурге будут судить за кражу более 7 миллионов из сейфа

Мужчину в Екатеринбурге будут судить за кражу более 7 миллионов из сейфа

27 сентября 2023, 08:57
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге сотрудник ЧОПа пойдет под суд за кражу более 7,6 миллионов рублей из сейфа автосалона. Инцидент произошел ночью 7 августа 2023 года.

Задержанный хотел сначала забрать несколько десятков тысяч, но, проникнув в сейф, не удержался и забрал все деньги. В отношении него возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы направили в суд для рассмотрения, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Напомним, мужчину, совершившего кражу, обнаружили на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти. Украденные деньги он тратил на рестораны и сауны, а потом решил отдохнуть на природе, где его задержали.

За это время свердловчанин успел потратить почти миллион рублей. Остальную сумму вернули ее владельцу. Также выяснилось, что задержанный ранее был судим за разбой и убийство.

Слесарь в Екатеринбурге подозревается в краже банковской карты
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Нижнем Тагиле забрала чужие деньги в KFCЖители Екатеринбурга и Кушвы вымогали у людей деньги под видом сотрудников полицииНеизвестный обманул ребенка и забрал сейф из квартиры в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Кража#Автомобиль#Задержанный#Преступление#ЧП#Кража денег#Кража имущества#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Сейф
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44
Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
Вчера, 08:09
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
25 сентября, 11:58
Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
Вчера, 09:32
После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
Вчера, 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей
Вчера, 11:38