На одной из улиц Нижнего Тагила запретят парковаться из-за помехи для жителей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Поставить запрещающие знаки было решено в связи с тем, что стоящие автомобили загораживают обзор пешеходам и водителям, а также жителям местного дома, когда они выходят на улицу из подъездов, рассказали в пресс-службе ЦОДД Нижнего Тагила.
Кроме того, парковка транспорта на этой улице мешает работам по содержанию улично-дорожной сети.
Напомним, до конца 2023 года в Екатеринбурге на нескольких улицах появятся дорожные знаки, запрещающие остановку и предупреждающие о работе эвакуатора. Их поставят, чтобы обеспечить местным жителям безопасность на дорогах и увеличить пропускную способность.