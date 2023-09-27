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На одной из улиц Нижнего Тагила запретят парковаться из-за помехи для жителей

На одной из улиц Нижнего Тагила запретят парковаться из-за помехи для жителей

27 сентября 2023, 09:34
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на Сланцевой улице установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Эти знаки появятся 17 октября 2023 года.

Поставить запрещающие знаки было решено в связи с тем, что стоящие автомобили загораживают обзор пешеходам и водителям, а также жителям местного дома, когда они выходят на улицу из подъездов, рассказали в пресс-службе ЦОДД Нижнего Тагила.

Кроме того, парковка транспорта на этой улице мешает работам по содержанию улично-дорожной сети.

Напомним, до конца 2023 года в Екатеринбурге на нескольких улицах появятся дорожные знаки, запрещающие остановку и предупреждающие о работе эвакуатора. Их поставят, чтобы обеспечить местным жителям безопасность на дорогах и увеличить пропускную способность.

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