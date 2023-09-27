tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Нутрициолог назвала вещество, недостаток которого сказывается на работе сердца

27 сентября 2023, 15:38
Как заявила нутрициолог Ксения Биткова, одним из ценных химических элементов для правильной работы сердца является калий. Она также рассказала, что калий поддерживает ЦНС, баланс жидкости и электролитов, предотвращает потерю кальция, снижает риск инсульта, а также защищает кровеносные сосуды.

Как пишет NEWS.ru., специалист отметила, что это вещество содержится, в частности, в буром рисе, печени, рыбе и морепродуктах (устрицах, моллюсках), моркови, горохе, луке, шпинате, зеленых листовых овощах, бобовых, картофеле, капусте, цельных злаках, орехах, бананах, авокадо, апельсинах, персиках.

Вместе с тем Биткова подчеркнула, что такие элементы как магний и витамин B6 улучшают усвоение калия, а медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B6, B9, наоборот — ухудшают.

«Синергисты калия: магний, витамин В6. Антагонисты: медь, марганец, железо, кальций, витамины С, В6, В9, избыточное потребление кофе, сахара, алкоголя, некоторые препараты — кортизол, слабительные, колхицин. Богатая калием пища, растительная, вызывает повышенное выведение натрия», — подытожила эксперт.

Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Сегодня, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Сегодня, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Сегодня, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
Вчера, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44