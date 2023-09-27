Нутрициолог назвала вещество, недостаток которого сказывается на работе сердца

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Как пишет NEWS.ru., специалист отметила, что это вещество содержится, в частности, в буром рисе, печени, рыбе и морепродуктах (устрицах, моллюсках), моркови, горохе, луке, шпинате, зеленых листовых овощах, бобовых, картофеле, капусте, цельных злаках, орехах, бананах, авокадо, апельсинах, персиках.
Вместе с тем Биткова подчеркнула, что такие элементы как магний и витамин B6 улучшают усвоение калия, а медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B6, B9, наоборот — ухудшают.
«Синергисты калия: магний, витамин В6. Антагонисты: медь, марганец, железо, кальций, витамины С, В6, В9, избыточное потребление кофе, сахара, алкоголя, некоторые препараты — кортизол, слабительные, колхицин. Богатая калием пища, растительная, вызывает повышенное выведение натрия», — подытожила эксперт.