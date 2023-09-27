Нутрициолог назвала вещество, недостаток которого сказывается на работе сердца

Как заявила нутрициолог Ксения Биткова, одним из ценных химических элементов для правильной работы сердца является калий. Она также рассказала, что калий поддерживает ЦНС, баланс жидкости и электролитов, предотвращает потерю кальция, снижает риск инсульта, а также защищает кровеносные сосуды.