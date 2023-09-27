Обвиняемый в убийстве полицейской свердловчанин оставлен под арестом

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Ее труп нашли 22 апреля прошлого года на берегу Бисерти. Изначально под подозрение попал подопечный погибшей. Именно с ним она в этот день была на рыбалке.
Позднее с него сняли подозрения. А обвинять стали мужа полицейской по статьям «убийство», «нарушение неприкосновенности частной жизни» и «незаконный оборот техсредств».
Позднее постановление суда было обжаловано стороной защиты. В результате ходатайство следователя об избрании меры пресечения Русинову рассмотрено заново и удовлетворено. Под арестом он пробудет до 29 октября этого года.