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Обвиняемый в убийстве полицейской свердловчанин оставлен под арестом

Обвиняемый в убийстве полицейской свердловчанин оставлен под арестом

27 сентября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Под арестом оставлен житель Свердловской области Артур Русинов, которого обвиняют в убийстве жены. Женщина работала в полиции.

Ее труп нашли 22 апреля прошлого года на берегу Бисерти. Изначально под подозрение попал подопечный погибшей. Именно с ним она в этот день была на рыбалке.

Позднее с него сняли подозрения. А обвинять стали мужа полицейской по статьям «убийство», «нарушение неприкосновенности частной жизни» и «незаконный оборот техсредств».

Позднее постановление суда было обжаловано стороной защиты. В результате ходатайство следователя об избрании меры пресечения Русинову рассмотрено заново и удовлетворено. Под арестом он пробудет до 29 октября этого года.

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#Происшествия#Суд#Полиция#Убийство#Арест#Жертва#Подозрение#Дарья Сорокина
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