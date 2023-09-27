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Updated Сегодня, 12:02

Пенсионерке в Екатеринбурге сделали капремонт в ее квартире

Пенсионерка в Екатеринбурге добилась капремонта в ее квартире

27 сентября 2023, 12:02
Фото: 1MI

Пенсионерке в Екатеринбурге сделали капремонт в ее квартире

67-летней пожилой жительнице Екатеринбурга провели ремонт системы отопления.

Ранее женщина обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что коммунальная организация во время капитального ремонта в доме, где она проживает, у нее в квартире не отремонтировала систему отопления, рассказали в пресс-службе прокураты Свердловской области.

В ведомстве провели проверку, в результате чего заявление пенсионерки подтвердилось. В связи с этим было направлено требование сделать капремонт, однако организация его не стала выполнять.

Тогда прокуратура направила в суд иск. После рассмотрения обращения было вынесено постановление, удовлетворившее требование предыдущей инстанции. На сегодняшний день все ремонтные работы по в квартире женщины выполнены.

Напомним, 18 февраля 2023 года в Полевском пожилая женщина, упав на льду, получила перелом бедренной кости. Вскоре после этого пострадавшая обратилась в суд с иском к управляющей компанией. В итоге суд взыскал с УК 405 тысяч рублей в пользу истицы.

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