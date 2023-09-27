Пенсионерка в Екатеринбурге добилась капремонта в ее квартире

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Ранее женщина обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что коммунальная организация во время капитального ремонта в доме, где она проживает, у нее в квартире не отремонтировала систему отопления, рассказали в пресс-службе прокураты Свердловской области.
В ведомстве провели проверку, в результате чего заявление пенсионерки подтвердилось. В связи с этим было направлено требование сделать капремонт, однако организация его не стала выполнять.
Тогда прокуратура направила в суд иск. После рассмотрения обращения было вынесено постановление, удовлетворившее требование предыдущей инстанции. На сегодняшний день все ремонтные работы по в квартире женщины выполнены.
Напомним, 18 февраля 2023 года в Полевском пожилая женщина, упав на льду, получила перелом бедренной кости. Вскоре после этого пострадавшая обратилась в суд с иском к управляющей компанией. В итоге суд взыскал с УК 405 тысяч рублей в пользу истицы.