Площадь 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта из-за ярмарки

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Парковку закроют в восемь часов утра 30 сентября и откроют в 19:00 1 октября, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
На ярмарке будут продаваться продукты питания: рыба, овощи, молочные и мясные продукты, орехи, сухофрукты и сладости, а также мед, грибы и ягоды.
Помимо этого жители и гости Екатеринбурга смогут купить теплые кофты, жилеты, носки и варежки. Также на ярмарке будут сувениры, картины, игрушки, гобелены ручной работы.
Напомним, 16 сентября 2023 года в Екатеринбурге перекрыли несколько центральных улиц в связи со спортивным забегом.