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Площадь 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта из-за ярмарки

Площадь 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта из-за ярмарки

27 сентября 2023, 10:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге закроют автомобильную парковку на площади 1905 года из-за ярмарки, которая пройдет 30 сентября и 1 октября 2023 года.

Парковку закроют в восемь часов утра 30 сентября и откроют в 19:00 1 октября, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На ярмарке будут продаваться продукты питания: рыба, овощи, молочные и мясные продукты, орехи, сухофрукты и сладости, а также мед, грибы и ягоды.

Помимо этого жители и гости Екатеринбурга смогут купить теплые кофты, жилеты, носки и варежки. Также на ярмарке будут сувениры, картины, игрушки, гобелены ручной работы.

Напомним, 16 сентября 2023 года в Екатеринбурге перекрыли несколько центральных улиц в связи со спортивным забегом.

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