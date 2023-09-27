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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:08

Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников

Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников

27 сентября 2023, 11:06
Фото: Midjourney
Несмотря на активную агитацию в СМИ, всех людей от мошеннических действий уберечь невозможно. Самой незащищенной группой населения являются доверчивые пожилые люди. Медицинский психолог Алексей Широких озвучил емкие и действенные советы по противодействию злоумышленникам.

Почему люди попадаются на мошенников?

Информация, которую читают пожилые люди в газетах, в подъездах, забывается, поясняет психолог. Когда звонят мошенники — это жесткое адресное нападение, при котором человека держат на контроле до нескольких часов.

Как бы мы агитацию не проводили, каждого человека мы не можем подготовить. Чтобы этому противостоять, должны включаться защитные механизмы. С возрастом у людей снижается критическое мышление, когнитивные функции угасают, — передает слова психолога Алексея Широких корреспондент TagilCity.ru.

Советы, как защититься от мошенников

Психолог посоветовать больше общаться со своими пожилыми родственниками. Одна из распространенных мошеннических схем — помощь родственнику якобы попавшему в ДТП.

  • Разговаривать с ними, поддерживать связь. Устанавливать контрольное время звонков, чтобы давать знать, что с вами все в порядке.
  • Способ «Игра в разведчика». Касается детей и пожилых детей. Придумайте пару контрольных слов.

Звонок по телефону, на городской, пожилой человек поднимает трубку. Женский голос на другом конце «Все плохо, я попала в аварию». Пенсионерка спрашивает «Где Матильда?». Ответ — «А она со мной». А Матильда — это лошадь, которая умерла три года назад. Мошенники явно об этом не знают. Вопрос ломает всю схему. Слово можно придумать любое.

Работает как с пожилыми, так и с детьми

То же самое работает и с детьми, уверяет медицинский психолог. Если не знакомец подходит якобы с просьбой от мамы пойти с ним, то вопрос «Назовите пароль» также может раскрыть злоумышленника.

«Львиная доля — кредиты»: жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 млн рублей
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За 8 месяцев 2023 года жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 миллионов рублей, большая часть из которых — кредитные средства. Годом ранее тагильчане таким образом потеряли 158 миллионов рублей за 12 месяцев.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Полиция#Мошенники#Злоумышленники#Психолог#Советы#Юлия Степанова
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