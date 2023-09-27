Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Информация, которую читают пожилые люди в газетах, в подъездах, забывается, поясняет психолог. Когда звонят мошенники — это жесткое адресное нападение, при котором человека держат на контроле до нескольких часов.
Как бы мы агитацию не проводили, каждого человека мы не можем подготовить. Чтобы этому противостоять, должны включаться защитные механизмы. С возрастом у людей снижается критическое мышление, когнитивные функции угасают, — передает слова психолога Алексея Широких корреспондент TagilCity.ru.
Психолог посоветовать больше общаться со своими пожилыми родственниками. Одна из распространенных мошеннических схем — помощь родственнику якобы попавшему в ДТП.
Звонок по телефону, на городской, пожилой человек поднимает трубку. Женский голос на другом конце «Все плохо, я попала в аварию». Пенсионерка спрашивает «Где Матильда?». Ответ — «А она со мной». А Матильда — это лошадь, которая умерла три года назад. Мошенники явно об этом не знают. Вопрос ломает всю схему. Слово можно придумать любое.
То же самое работает и с детьми, уверяет медицинский психолог. Если не знакомец подходит якобы с просьбой от мамы пойти с ним, то вопрос «Назовите пароль» также может раскрыть злоумышленника.
За 8 месяцев 2023 года жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 миллионов рублей, большая часть из которых — кредитные средства. Годом ранее тагильчане таким образом потеряли 158 миллионов рублей за 12 месяцев.