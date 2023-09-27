Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников

Звонок по телефону, на городской, пожилой человек поднимает трубку. Женский голос на другом конце «Все плохо, я попала в аварию». Пенсионерка спрашивает «Где Матильда?». Ответ — «А она со мной». А Матильда — это лошадь, которая умерла три года назад. Мошенники явно об этом не знают. Вопрос ломает всю схему. Слово можно придумать любое.