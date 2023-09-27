Рейсы «Аэрофлота» Санкт-Петербург — Домодедово начнут выполняться с октября

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:45
Вести обслуживание данного направления намерена дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» — «Россия», пишет kursdela.biz.
Ранее эта авиакомпания уже смогла выйти на московский рынок, организовав полеты в международные аэропорты Внуково и в Шереметьево. Теперь данный список расширился на еще один аэропорт.
Становится ясно, что группа «Аэрофлот» воплотила задачу по организации полетов в Домодедово, включив третий аэропорт Москвы в свой расширенный перечень услуг на рынке авиаперевозок. С таким комментарием выступил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, заявив, что перелеты в Домодедово будут особенно важны для пассажиров, живущих на юге и юго-востоке Москвы.
«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы — довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом, — объясняет важность нового маршрута эксперт. — С учетом того, что перемещение по Москве на наземном транспорте может занимать достаточно много времени, в крупном городе выбор аэропорта прибытия становится довольно привлекательной возможностью для потребителя».
На новую воздушную линии Пулково — Домодедово планируют отправить лайнеры Airbus A319. Пока будет организовано не более двух рейсов в сутки.
Однако при наличии высокого спроса авиаперевозчик может нарастить число таких рейсов, о чем также говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа») на данный момент является лидером российской гражданской авиации. Так, только в течение 2022 года вся группа смогла перевезти 40,7 миллиона пассажиров. В настоящее время перевозчик работает над масштабированием своей маршрутной сети.