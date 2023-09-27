tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Рейсы «Аэрофлота» Санкт-Петербург — Домодедово начнут выполняться с октября

Рейсы «Аэрофлота» Санкт-Петербург — Домодедово начнут выполняться с октября

27 сентября 2023, 06:45
Фото: АО «Авиакомпания Россия»
Самый крупный перевозчик России — «Аэрофлот» — со следующего месяца запустит рейсы из петербургского аэропорта Пулково в аэропорт Москвы Домодедово. Первый такой полет состоится уже в конце следующего месяца — 29 октября. К настоящему моменту билеты появились в продаже.

Вести обслуживание данного направления намерена дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» — «Россия», пишет kursdela.biz.

Ранее эта авиакомпания уже смогла выйти на московский рынок, организовав полеты в международные аэропорты Внуково и в Шереметьево. Теперь данный список расширился на еще один аэропорт.

Становится ясно, что группа «Аэрофлот» воплотила задачу по организации полетов в Домодедово, включив третий аэропорт Москвы в свой расширенный перечень услуг на рынке авиаперевозок. С таким комментарием выступил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, заявив, что перелеты в Домодедово будут особенно важны для пассажиров, живущих на юге и юго-востоке Москвы.

«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы — довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом, — объясняет важность нового маршрута эксперт. — С учетом того, что перемещение по Москве на наземном транспорте может занимать достаточно много времени, в крупном городе выбор аэропорта прибытия становится довольно привлекательной возможностью для потребителя».

На новую воздушную линии Пулково — Домодедово планируют отправить лайнеры Airbus A319. Пока будет организовано не более двух рейсов в сутки.

Однако при наличии высокого спроса авиаперевозчик может нарастить число таких рейсов, о чем также говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа») на данный момент является лидером российской гражданской авиации. Так, только в течение 2022 года вся группа смогла перевезти 40,7 миллиона пассажиров. В настоящее время перевозчик работает над масштабированием своей маршрутной сети.

Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44
Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
Вчера, 08:09
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
25 сентября, 11:58
Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
Вчера, 09:32
После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
Вчера, 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей
Вчера, 11:38