Режим ЧС введен в лесах Свердловской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Updated Сегодня, 12:51
Соответствующий документ был подписан главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Сейчас в регионе продолжают гореть леса. В связи с этим власти и предприняли такие меры. За последние сутки специалистами было ликвидировано девять лесных пожаров.
Отмечается, что в случае обнаружения пожара в лесу нужно звонить по номеру лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112, либо переслать фотографию дыма через мобильное приложение под названием «Берегите лес».
Ранее сообщалось, что 25 сентября загорелся лес возле закрытого объекта около Исинского тракта в Нижнем Тагиле.