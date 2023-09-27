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Режим ЧС введен в лесах Свердловской области

Режим ЧС введен в лесах Свердловской области

27 сентября 2023, 12:49
Фото: 1MI
В лесах Свердловской области введен режим ЧС. Он действует с 26 сентября.

Соответствующий документ был подписан главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Сейчас в регионе продолжают гореть леса. В связи с этим власти и предприняли такие меры. За последние сутки специалистами было ликвидировано девять лесных пожаров.

Отмечается, что в случае обнаружения пожара в лесу нужно звонить по номеру лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112, либо переслать фотографию дыма через мобильное приложение под названием «Берегите лес».

Ранее сообщалось, что 25 сентября загорелся лес возле закрытого объекта около Исинского тракта в Нижнем Тагиле.

Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Туризм#Евгений Куйвашев#ЧС#Леса#Пожары#Дарья Сорокина#Ликвидация пожаров#Лесная охрана#112#Берегите лес
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