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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

Школьник из Екатеринбурга пожаловался на осколок стекла в еде

Школьник из Екатеринбурга пожаловался на осколок стекла в еде

27 сентября 2023, 09:23
Фото: Midjourney
В школьной столовой в еде восьмикласснику попался осколок стекла. Мальчик учится в школе №81 на Уралмаше.

Мальчик обедал в столовой, как вдруг наткнулся зубами на стекло, сообщает его мать в сообществе «Инцидент Екатеринбург». По словам женщины, подросток мог проглотить осколок, и тогда последствия были бы необратимыми.

В школе ответили, что проводится проверка, так как к ним поступила жалоба от матери мальчика.

Дело в том, что он не показал никому это стекло. Мы посмотрели по камерам — действительно видно, что ребенок что-то выплюнул, но что там — не видно, — добавили в учебном учреждении.

Также они добавили, что пересмотрели всю посуду и нигде не нашли что-то разбитое. Поэтому они предположили, что ребенку просто в соли попался комочек.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подорожает школьное питание.

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