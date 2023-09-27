Школьник из Екатеринбурга пожаловался на осколок стекла в еде

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Мальчик обедал в столовой, как вдруг наткнулся зубами на стекло, сообщает его мать в сообществе «Инцидент Екатеринбург». По словам женщины, подросток мог проглотить осколок, и тогда последствия были бы необратимыми.
В школе ответили, что проводится проверка, так как к ним поступила жалоба от матери мальчика.
Дело в том, что он не показал никому это стекло. Мы посмотрели по камерам — действительно видно, что ребенок что-то выплюнул, но что там — не видно, — добавили в учебном учреждении.
Также они добавили, что пересмотрели всю посуду и нигде не нашли что-то разбитое. Поэтому они предположили, что ребенку просто в соли попался комочек.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подорожает школьное питание.