Свердловское правительство выделит до 14 млн рублей на жилищные субсидии аграриям

На жилищные субсидии свердловским аграриям власти выделят до 14 млн рублей

В этом году 12 свердловских агропромышленных предприятий получат субсидии на возведение и покупку жилья для высококвалифицированных сотрудников — на эту статью расходов из областного бюджета будет выделено свыше 13 миллионов рублей.