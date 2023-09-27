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На жилищные субсидии свердловским аграриям власти выделят до 14 млн рублей

Свердловское правительство выделит до 14 млн рублей на жилищные субсидии аграриям

27 сентября 2023, 10:01
Фото: 1MI

На жилищные субсидии свердловским аграриям власти выделят до 14 млн рублей

В этом году 12 свердловских агропромышленных предприятий получат субсидии на возведение и покупку жилья для высококвалифицированных сотрудников — на эту статью расходов из областного бюджета будет выделено свыше 13 миллионов рублей.
Получается порядка 13,5–14 млн рублей и 12 сельхозтоваропроизводителей, — цитирует ТАСС министра агропромышленного комплекса региона Анну Кузнецову.

Как отметила чиновница, правительство впервые вводит эту меру поддержки отрасли АПК. Ожидается, что помощь в предоставлении специалистам собственного жилья поможет снизить сократить нехватку работников на сельхозпредприятиях. Что касается условий субсидии, выплата покроет половину стоимости недвижимости, но ее размер будет ограничен 2 миллионами рублей.

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#Экономика#Жилье#Сельское хозяйство#Недвижимость#Субсидии#Аграрии#АПК#Григорий Орлов
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