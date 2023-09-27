Свердловское правительство выделит до 14 млн рублей на жилищные субсидии аграриям

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:12
Получается порядка 13,5–14 млн рублей и 12 сельхозтоваропроизводителей, — цитирует ТАСС министра агропромышленного комплекса региона Анну Кузнецову.
Как отметила чиновница, правительство впервые вводит эту меру поддержки отрасли АПК. Ожидается, что помощь в предоставлении специалистам собственного жилья поможет снизить сократить нехватку работников на сельхозпредприятиях. Что касается условий субсидии, выплата покроет половину стоимости недвижимости, но ее размер будет ограничен 2 миллионами рублей.