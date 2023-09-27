В больницах Свердловской области вернули масочный режим

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Постановление областного минздрава, вступившее в силу еще 15 сентября, опубликовало издание E1.RU. В документе говорится, что ограничительная мера призвана предотвратить заносы инфекции в больницы и поликлиники, а также минимизировать риски возникновения очагов инфекции внутри медучреждений.
26 сентября свердловский Роспотребнадзор привел статистику по заболеваемости ОРВИ: за неделю инфекцией заразились порядка 39,2 тысячи жителей.