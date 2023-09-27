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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Свердловской области частично ввели масочный режим

В больницах Свердловской области вернули масочный режим

27 сентября 2023, 12:02
Фото: 1MI

В Свердловской области частично ввели масочный режим

В Свердловской области сотрудников медучреждений вновь обязали носить медицинские маски на фоне роста числа новых случаев ОРВИ и коронавирусом.

Постановление областного минздрава, вступившее в силу еще 15 сентября, опубликовало издание E1.RU. В документе говорится, что ограничительная мера призвана предотвратить заносы инфекции в больницы и поликлиники, а также минимизировать риски возникновения очагов инфекции внутри медучреждений.

26 сентября свердловский Роспотребнадзор привел статистику по заболеваемости ОРВИ: за неделю инфекцией заразились порядка 39,2 тысячи жителей.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Больница#Свердловская область#Медицина#Здравоохранение#Медицинские маски#Масочный режим#Григорий Орлов
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