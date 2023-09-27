В Екатеринбурге больше двух месяцев ищут молодого человека

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Рост екатеринбуржца — 160 сантиметров, телосложение спортивное, коротка стрижка. Также у пропавшего молодого человека темные волосы и глаза.
Какая одежда была на горожанине в день исчезновения — неизвестно. Его разыскивают сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 23 сентября 2023 года в Екатеринбурге из больницы ушла 64-летняя пациентка, одетая в халат и тапки. При этом женщина не может говорить и не ориентируется в пространстве.
Спустя несколько часов ее нашли. Как оказалось, горожанка доехала до места работы своей родственницы. Там пенсионерку узнали и сообщили ее родным о ее местонахождении.