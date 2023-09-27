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В Екатеринбурге больше двух месяцев ищут молодого человека

В Екатеринбурге больше двух месяцев ищут молодого человека

27 сентября 2023, 04:09
Фото: Midjourney
24-летний житель Екатеринбурга бесследно исчез 20 июля 2023 года.

Рост екатеринбуржца — 160 сантиметров, телосложение спортивное, коротка стрижка. Также у пропавшего молодого человека темные волосы и глаза.

Какая одежда была на горожанине в день исчезновения — неизвестно. Его разыскивают сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Напомним, 23 сентября 2023 года в Екатеринбурге из больницы ушла 64-летняя пациентка, одетая в халат и тапки. При этом женщина не может говорить и не ориентируется в пространстве.

Спустя несколько часов ее нашли. Как оказалось, горожанка доехала до места работы своей родственницы. Там пенсионерку узнали и сообщили ее родным о ее местонахождении.

Ушедшую из больницы Екатеринбурга пенсионерку нашли в день пропажи
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