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В Екатеринбурге здание бывшего санатория на Уктусе переоборудуют под исправцентр

В Екатеринбурге бывший санаторий на Уктусе станет исправцентром ФСИН

27 сентября 2023, 11:09
Фото: 66.ru

В Екатеринбурге здание бывшего санатория на Уктусе переоборудуют под исправцентр

В Екатеринбурге старый санаторий на Уктусе переоборудуют под шестой в регионе исправительный центр, рассчитанный на 196 осужденных.

Как сообщает 66.ru со ссылкой на пресс-службу областного УФСИН, проект получил поддержку мэра Алексея Орлова, который лично приезжал к зданию на Просторной, 1. Осужденные за преступления небольшой и средней тяжести будут трудиться на гражданской работе, в частности в ДЭУ и на других предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Новость о строительстве исправцентра жители микрорайона встретили с опаской: в обращении к мэру родители обратили внимание на то, что дети будут вынуждены ежедневно ходить в школу в непосредственной близости к учреждению ФСИН. Утром 27 сентября возле санатория собрались протестующие, которых быстро разогнала полиция.

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#Осужденные#Митинг#Уголовно-исправительная система#ФСИН#Екатеринбург#Исправительный центр#Григорий Орлов
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