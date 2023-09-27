В Екатеринбурге бывший санаторий на Уктусе станет исправцентром ФСИН

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Как сообщает 66.ru со ссылкой на пресс-службу областного УФСИН, проект получил поддержку мэра Алексея Орлова, который лично приезжал к зданию на Просторной, 1. Осужденные за преступления небольшой и средней тяжести будут трудиться на гражданской работе, в частности в ДЭУ и на других предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.
Новость о строительстве исправцентра жители микрорайона встретили с опаской: в обращении к мэру родители обратили внимание на то, что дети будут вынуждены ежедневно ходить в школу в непосредственной близости к учреждению ФСИН. Утром 27 сентября возле санатория собрались протестующие, которых быстро разогнала полиция.