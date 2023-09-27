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Декана медвуза в Екатеринбурге оштрафовали на пять тысяч рублей

В Екатеринбурге декана медицинского вуза оштрафовали за просроченный ответ на жалобу

27 сентября 2023, 09:44
Фото: 1MI

Декана медвуза в Екатеринбурге оштрафовали на пять тысяч рублей

В Екатеринбурге в отношении декана лечебно-профилактического факультета Уральского государственного университета завели административное дело за слишком поздний ответ на запрос на его имя.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в начале июня декану направили письменную жалобу на нарушения в вузе, на которую он ответил лишь по прошествии двух с половиной месяцев вместо отведенных 30 дней.

В отношении заведующего кафедрой составили административный протокол о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП). Позднее ему назначили минимальный штраф в пять тысяч рублей (из десяти возможных).

Ранее свердловчанину назначили штраф в 100 тысяч рублей за попытку подкупить преподавателя вуза.

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#Прокуратура#Штраф#Образование#Вуз#Университет#Преподаватель#Екатеринбург#Григорий Орлов
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