В Екатеринбурге декана медицинского вуза оштрафовали за просроченный ответ на жалобу

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в начале июня декану направили письменную жалобу на нарушения в вузе, на которую он ответил лишь по прошествии двух с половиной месяцев вместо отведенных 30 дней.
В отношении заведующего кафедрой составили административный протокол о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП). Позднее ему назначили минимальный штраф в пять тысяч рублей (из десяти возможных).
Ранее свердловчанину назначили штраф в 100 тысяч рублей за попытку подкупить преподавателя вуза.