В Екатеринбурге хабаровчанин бросался в таможенников деньгами в аэропорту

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир готовился к вылету в ОАЭ и на таможенном контроле не задекларировал 10 тысяч долларов, после чего его предупредили об административной ответственности. Это обстоятельство вывело мужчину из себя — он начал бросаться в сотрудников деньга и выкрикивать ругательства.