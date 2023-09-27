tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Екатеринбурге на бросавшегося в таможенников деньгами мужчину завели дело

В Екатеринбурге хабаровчанин бросался в таможенников деньгами в аэропорту

27 сентября 2023, 09:24
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на бросавшегося в таможенников деньгами мужчину завели дело

В екатеринбургском аэропорту Кольцово хабаровчанин устроил дебош после того, как таможенники уличили его в попытке провоза валюты в Дубай.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир готовился к вылету в ОАЭ и на таможенном контроле не задекларировал 10 тысяч долларов, после чего его предупредили об административной ответственности. Это обстоятельство вывело мужчину из себя — он начал бросаться в сотрудников деньга и выкрикивать ругательства.

Успокоить пассажира удалось лишь прибывшим полицейским — рейс в Дубай ему пришлось отложить. Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК — штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года).

Ранее сообщалось, что в аэропорт Кольцово поступило сообщение с угрозой теракта — позднее выяснилось, что его оставил нетрезвый местный житель.

Читайте также:
Пьяный житель Екатеринбурга грозился взорвать аэропорт КольцовоВ Кольцово пассажирку задержали с 40 килограммами люксовой одеждыВ аэропорту Кольцово в Екатеринбурге выявили опасный мед у пассажиров из Таджикистана
#Уголовное дело#Таможня#Кольцово#Таможенники#Аэропорт «Кольцово»#ФССП#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44
Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
Вчера, 08:09
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
25 сентября, 11:58
Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
Вчера, 09:32
После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
Вчера, 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей
Вчера, 11:38