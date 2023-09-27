В Екатеринбурге хабаровчанин бросался в таможенников деньгами в аэропорту

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир готовился к вылету в ОАЭ и на таможенном контроле не задекларировал 10 тысяч долларов, после чего его предупредили об административной ответственности. Это обстоятельство вывело мужчину из себя — он начал бросаться в сотрудников деньга и выкрикивать ругательства.
Успокоить пассажира удалось лишь прибывшим полицейским — рейс в Дубай ему пришлось отложить. Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК — штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года).
Ранее сообщалось, что в аэропорт Кольцово поступило сообщение с угрозой теракта — позднее выяснилось, что его оставил нетрезвый местный житель.