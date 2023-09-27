В Екатеринбурге люди в форме надели на мужчину наручники

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Предположительно, это была группа быстрого реагирования. Как рассказал очевидец, инцидент произошел возле алкомаркета, пишет Ура.ру.
Подробности данного случая пока неизвестны.
Напомним, 24 сентября 2023 года в Екатеринбурге задержали 32-летнего жителя Ревды, который значился в федеральном розыске.
В день задержания мужчина незаконно прошел на территорию строительной площадки, а там решил залезть на башенный кран. При этом он был в нетрезвом состоянии.
Заметившие свердловчанина сотрудники полиции решили задержать его. Когда мужчину доставили в отделение, оказалось, что некоторое время назад он был объявлен в федеральный розыск.