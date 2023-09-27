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В Екатеринбурге люди в форме надели на мужчину наручники

В Екатеринбурге люди в форме надели на мужчину наручники

27 сентября 2023, 03:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге люди, одетые в служебную форму, надели наручники на мужчину. Это произошло в Академическом районе ночью 27 сентября 2023 года.

Предположительно, это была группа быстрого реагирования. Как рассказал очевидец, инцидент произошел возле алкомаркета, пишет Ура.ру.

Подробности данного случая пока неизвестны.

Напомним, 24 сентября 2023 года в Екатеринбурге задержали 32-летнего жителя Ревды, который значился в федеральном розыске.

В день задержания мужчина незаконно прошел на территорию строительной площадки, а там решил залезть на башенный кран. При этом он был в нетрезвом состоянии.

Заметившие свердловчанина сотрудники полиции решили задержать его. Когда мужчину доставили в отделение, оказалось, что некоторое время назад он был объявлен в федеральный розыск.

С крана в Екатеринбурге снят мужчина, находящийся в федеральном розыске
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