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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

В Екатеринбурге пересмотрят дело об оскорблении ребенка в Z-шапке

В Екатеринбурге пересмотрят дело об оскорблении ребенка в Z-шапке

27 сентября 2023, 12:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет пересмотрено дело мальчика в Z-шапке. Такое решение принял седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Пересматриваться будет уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство». Оно возбуждено в отношении 57-летнего жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, что мужчина отругал мальчика, который был в шапке Z. Инцидент произошел 21 апреля на улице Волгоградской.

Сам Александр Неустроев позже говорил, что слишком эмоционально поговорил с ребенком, хотя и просто хотел поговорить с его родителями. Через три дня после ЧП Александра задержал спецназ. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура требует пересмотра дела екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке Z
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