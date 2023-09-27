В Екатеринбурге пересмотрят дело об оскорблении ребенка в Z-шапке

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Пересматриваться будет уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство». Оно возбуждено в отношении 57-летнего жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, что мужчина отругал мальчика, который был в шапке Z. Инцидент произошел 21 апреля на улице Волгоградской.
Сам Александр Неустроев позже говорил, что слишком эмоционально поговорил с ребенком, хотя и просто хотел поговорить с его родителями. Через три дня после ЧП Александра задержал спецназ. Тогда же было возбуждено уголовное дело.