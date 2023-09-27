В Екатеринбурге руководство школы требует с родителей деньги на ремонт труб

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Уважаемые родители! В фонд лицея просят сдать по 1000 рублей с каждого ребенка… Средства распределят на систему отопления, холодной и горячей воды, — говорится в сообщении из родительского чата.
В сообщении уточняется, что за второго ребенка предусмотрена скидка: платить нужно уже по 1000 рублей, а по 500. В самой школе на запрос издания E1.RU ответили, что не призывали родителей вложиться в ремонт труб.
В депобразования Екатеринбурга подтвердили, что в начале сентября лицей обратился с просьбой организовать починку системы отопления — но свободного подрядчика не нашлось. «Небольшие ремонты» школа обязана выполнять за свой счет, сообщили в департаменте.
Ранее родители пожаловались на массовое увольнение воспитателей из детсада Екатеринбурга.