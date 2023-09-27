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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:32

В Екатеринбурге школа собирает с родителей деньги на ремонт труб

В Екатеринбурге руководство школы требует с родителей деньги на ремонт труб

27 сентября 2023, 11:27
Фото: 1MI

В Екатеринбурге школа собирает с родителей деньги на ремонт труб

В Екатеринбурге руководство лицея № 10 на Уралмаше собирает с родителей деньги на починку системы водоснабжения.
Уважаемые родители! В фонд лицея просят сдать по 1000 рублей с каждого ребенка… Средства распределят на систему отопления, холодной и горячей воды, — говорится в сообщении из родительского чата.

В сообщении уточняется, что за второго ребенка предусмотрена скидка: платить нужно уже по 1000 рублей, а по 500. В самой школе на запрос издания E1.RU ответили, что не призывали родителей вложиться в ремонт труб.

В депобразования Екатеринбурга подтвердили, что в начале сентября лицей обратился с просьбой организовать починку системы отопления — но свободного подрядчика не нашлось. «Небольшие ремонты» школа обязана выполнять за свой счет, сообщили в департаменте.

Ранее родители пожаловались на массовое увольнение воспитателей из детсада Екатеринбурга.

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#Дети#Школьники#Образование#Школы#Екатеринбург#Ремонт школы#Григорий Орлов
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