В Екатеринбурге с конца июля ищут 24-летнего Артура Мехоношина

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В объявлении о поисках Артура, размещенном поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», указаны его приметы: рост 160 сантиметров, спортивное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
Как рассказала изданию 59.ru мать парня, незадолго до исчезновения сын как будто изменился. На просьбу женщины вернуться в родной город он ответил, что скоро прибудет с деньгами, но по неизвестной причине этого не случилось. Всех, кому что-либо известно о пропаже Артура, просят передать сведения волонтерам по номеру +7 953 05-30-483 или связаться с экстренными службами по номеру 112.
Ранее сообщалось, что в Березовском полиция и волонтеры ищут 26-летнего Андрея Горшунова.