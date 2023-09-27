tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Екатеринбурге с конца июля ищут 24-летнего Артура Мехоношина

В Екатеринбурге с конца июля ищут 24-летнего Артура Мехоношина

27 сентября 2023, 15:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге третий месяц ищут 24-летнего пермяка Артура Мехоношина, чье местонахождение неизвестно с 20 июля.

В объявлении о поисках Артура, размещенном поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», указаны его приметы: рост 160 сантиметров, спортивное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Как рассказала изданию 59.ru мать парня, незадолго до исчезновения сын как будто изменился. На просьбу женщины вернуться в родной город он ответил, что скоро прибудет с деньгами, но по неизвестной причине этого не случилось. Всех, кому что-либо известно о пропаже Артура, просят передать сведения волонтерам по номеру +7 953 05-30-483 или связаться с экстренными службами по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Березовском полиция и волонтеры ищут 26-летнего Андрея Горшунова.

Читайте также:
Лысого мужчину из Екатеринбурга ищут на протяжении неделиВ Свердловской области завершились поиски 13-летней девочки из АсбестаВ Асбесте почти неделю ищут пропавшую без вести 13-летнюю Викторию Цыганову
#Происшествия#Пропавшие без вести#Пропавший#Лиза Алерт#Пропавшие#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Сегодня, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Сегодня, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Сегодня, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
Вчера, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44