В Екатеринбурге с конца июля ищут 24-летнего Артура Мехоношина

Как рассказала изданию 59.ru мать парня, незадолго до исчезновения сын как будто изменился. На просьбу женщины вернуться в родной город он ответил, что скоро прибудет с деньгами, но по неизвестной причине этого не случилось. Всех, кому что-либо известно о пропаже Артура, просят передать сведения волонтерам по номеру +7 953 05-30-483 или связаться с экстренными службами по номеру 112.