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В Екатеринбурге уже в двух школах детям попалось стекло в еде из столовой

В Екатеринбурге уже в двух школах детям попалось стекло в еде из столовой

27 сентября 2023, 14:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мать ученицы школы № 4 в Заречном заявила, что ее дочь едва не проглотила стекло, попавшееся в кабачковой икре.
Сегодня дочь пришла домой со школы, сказала, что нашла на обеде в кабачковой икре кусок осколка, который она не успела съесть, — рассказала она журналистам.

По словам матери, осколок передали классному руководителю, а затем директору. Женщина опасается, что в организм девочки все же могло попасть инородное тело — сейчас ее состояние в норме. Родители намерены обсудить случившееся с руководством школы, пишет E1.RU.

Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в школе № 81 на Уралмаше, где в столовой мальчик также выплюнул осколок стекла.

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#Происшествия#Школьники#Школа#Столовая#Школьница#Екатеринбург#Григорий Орлов
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