В Екатеринбурге уже в двух школах детям попалось стекло в еде из столовой

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Сегодня дочь пришла домой со школы, сказала, что нашла на обеде в кабачковой икре кусок осколка, который она не успела съесть, — рассказала она журналистам.
По словам матери, осколок передали классному руководителю, а затем директору. Женщина опасается, что в организм девочки все же могло попасть инородное тело — сейчас ее состояние в норме. Родители намерены обсудить случившееся с руководством школы, пишет E1.RU.
Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в школе № 81 на Уралмаше, где в столовой мальчик также выплюнул осколок стекла.