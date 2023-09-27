В Екатеринбурге в очередной раз опечатали кафе «Каспий» на Шарташе

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей деятельность кафе приостановлена, — сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Как уточнили приставы, владелец заведения сможет вновь его открыть лишь после устранения нарушений. Многострадальное кафе сносили несколько раз: впервые — в 2016 году, во второй раз — в 2019-м. В обоих случаях суд признал двухэтажную постройку незаконной возведенной, предпринимателю назначали штрафы.
Ранее сообщалось, что в этом году в Свердловской области построят 18 придорожных кафе и мотелей. Сегодня в регионе насчитывается более 450 таких объектов.