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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали кафе «Каспий» на Шарташе

В Екатеринбурге в очередной раз опечатали кафе «Каспий» на Шарташе

27 сентября 2023, 13:32
Фото: 1MI

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали кафе «Каспий» на Шарташе

В Екатеринбурге судебные приставы приостановили работу кафе «Каспий» на Шарташе из-за нарушений требований пожарной безопасности.
В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей деятельность кафе приостановлена, — сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Как уточнили приставы, владелец заведения сможет вновь его открыть лишь после устранения нарушений. Многострадальное кафе сносили несколько раз: впервые — в 2016 году, во второй раз — в 2019-м. В обоих случаях суд признал двухэтажную постройку незаконной возведенной, предпринимателю назначали штрафы.

Ранее сообщалось, что в этом году в Свердловской области построят 18 придорожных кафе и мотелей. Сегодня в регионе насчитывается более 450 таких объектов.

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#Кафе#Пожарная безопасность#Судебные приставы#ФССП#Общепит#Екатеринбург#Григорий Орлов
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