В Екатеринбурге в очередной раз опечатали кафе «Каспий» на Шарташе

Как уточнили приставы, владелец заведения сможет вновь его открыть лишь после устранения нарушений. Многострадальное кафе сносили несколько раз: впервые — в 2016 году, во второй раз — в 2019-м. В обоих случаях суд признал двухэтажную постройку незаконной возведенной, предпринимателю назначали штрафы.